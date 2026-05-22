







Prefectul Altfatter Tamás a convocat astăzi, 22.05.2026, ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB), având în vedere confirmarea mai multor focare de pestă porcină africană (PPA) la porc domestic în exploatații din localitățile Turț, Chereușa, Resighea, Porumbești și Turulung.





După prezentarea situației de către specialiștii din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a modalității de transmitere a bolii, CLCB a emis Decizia nr. 9 din 22.05.2026 privind aprobarea Planului de măsuri pentru focarele de Pestă Porcină Africană în cele cinci exploatații.





În cadrul acestui plan, s-a stabilit zona de protecție în jurul fiecărui focar pe o rază de 3 km, precum și zona de supraveghere pe o rază de 10 km, după cum urmează:

Focarele din Turț – zona de protecție include: Turț, Turț-Băi; zona de supraveghere include: Tămășeni, Halmeu Vii, Bătarci, Șirlău, Comloșa, Valea Seacă, Tarna Mare, Văgaș, Cămârzana, Aliceni, Gherța Mică, Gherța Mare, Turulung Vii.

Focarul din Chereușa – zona de protecție include: Chereușa; zona de supraveghere include: Vezendiu, Irina, Dindești, Andrid, Portița, Pir, Piru Nou, Sărvăzel, Chisău, Becheni, Săuca, Cean, Blaja, Valea Morii, Santău, Sudurău, Hotoan și, din județul Bihor: Pădureni. În zona de supraveghere intră și exploatațiile comerciale Samsuin Land S.R.L., Ferma de Reproducție Pir SM SRL, Calato Pig S.R.L., Porky Pig SRL, Olti Ágoston Întreprindere Individuală, Silaghi Călin Vasile II.

Focarul din Resighea – zona de protecție include: Resighea, Pișcolt; zona de supraveghere include: Sărișoară Nouă, Sanislău, Ciumești, Petrești, Dindeștiu Mic, Dindești, Irina, Portița, Andrid și, din județul Bihor: Vășad, Curtuiușeni. În zona de supraveghere intră și exploatațiile comerciale Samsuin Land S.R.L. și Veres Agro Prod Com S.R.L.

Focarul din Porumbești – zona de protecție include: Porumbești, Cidreag; zona de supraveghere include: Dabolț, Halmeu, Băbești, Mesteacăn, Turulung, Bercu, Bercu Nou, Micula Nouă, Micula, Nisipeni. În zona de supraveghere intră și exploatațiile comerciale Primporc Halmeu Coop. Agricolă și Dan Agroprim 2014 SRL.

Focarul din Turulung – zona de protecție include: Turulung, Drăgușeni; zona de supraveghere include: Livada, Livada Mică, Dumbrava, Ciuperceni, Adrian, Agriș, Micula, Mesteacăn, Turulung Vii, Gherța Mare, Băbești, Dabolț, Halmeu, Porumbești. În zona de supraveghere intră și exploatațiile comerciale Primporc Halmeu Coop. Agricolă, Dan Agroprim 2014 SRL, Agro Pig S.R.L. Livada și Agro Pig S.R.L. Adrian.





Din analiza epidemiologică efectuată de medici veterinari oficiali din cadrul ANSVSA și DSVSA Satu Mare — bazată pe inspecții clinice ale animalelor, examinări ale organelor la animale moarte, verificări ale documentelor și rezultatele investigațiilor de laborator — s-au stabilit măsurile de intervenție pentru fiecare focar în parte.





Cadavrele animalelor afectate vor fi neutralizate prin metoda de ecarisare alternativă, în amplasamentele stabilite de UAT-urile Turț, Santău, Porumbești și Turulung. Prin excepție, pentru focarul din Resighea/Pișcolt, datorită neidentificării unui amplasament pe raza UAT Pișcolt, ecarisarea se va realiza pe raza UAT Sanislău, în baza unui acord de parteneriat încheiat între cele două unități administrativ-teritoriale.





Orice îmbolnăvire sau mortalitate la suine trebuie anunțată de urgență la DSVSA Satu Mare. Crescătorii de porci din zonele de restricție sunt rugați să respecte cu strictețe măsurile de biosecuritate impuse și să se abțină de la orice mișcare a animalelor, furajelor sau produselor de origine animală fără acordul autorității veterinare.