Locale 22.05.2026 13:07
Lions Club Civitas Satu Mare va fi lansat oficial pe 28 mai, în cadrul unei ceremonii speciale

Comunitatea sătmăreană este invitată joi, 28 mai 2026, de la ora 18:00, la ceremonia oficială de cartare a noului Lions Club Civitas Satu Mare, eveniment care va avea loc la Sala de Evenimente Esedra din municipiul Satu Mare.

Evenimentul marchează lansarea oficială a unui nou club dedicat implicării civice, voluntariatului și proiectelor în folosul comunității, sub egida Lions Clubs International.

Organizatorii transmit că noul club își propune să aducă împreună oameni uniți de valori comune, prietenie și dorința de a contribui activ la dezvoltarea comunității locale.

„Un nou început pentru o comunitate unită de valori, prietenie și dorința de a face bine”, este mesajul transmis în invitația oficială a evenimentului.

Participarea se face pe bază de înscriere, iar taxa este de 400 de lei de persoană. Dress code-ul anunțat pentru eveniment este business casual.

Ceremonia va reuni invitați din mediul civic, antreprenorial și comunitar, marcând debutul oficial al Lions Club Civitas Satu Mare în viața publică a județului.

