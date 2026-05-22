Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, alături de subprefectul Cristian Valer Beseni și directorul Direcției Județene pentru Cultură Satu Mare, Zamfir Danciu, a convocat azi o ședință de lucru cu reprezentanții cultelor religioase din județ care dețin sau administrează imobile de patrimoniu cultural. Întâlnirea s-a desfășurat la inițiativa Instituției Prefectului Județului Satu Mare, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Cultură Satu Mare și Ordinul Arhitecților din România Filiala Satu Mare, în Sala Mică de ședințe. La eveniment au participat protopopi, preoți și reprezentanți eparhiali ai principalelor culte religioase, scopul întâlnirii fiind informarea directă a acestora cu privire la oportunitățile de finanțare disponibile pentru protejarea, restaurarea și valorificarea monumentelor istorice aflate în administrarea lor.
În cadrul ședinței au fost prezentate patru surse de finanțare complementare, care acoperă etape diferite ale procesului de intervenție asupra patrimoniului. Prima și, în contextul actual, cea mai urgentă dintre acestea este programul DTE2, care finanțează exclusiv pregătirea documentațiilor tehnico-economice — studii istorice, expertize tehnice, relevee, documentații DALI și SF, avize și studii de specialitate — fără a viza lucrările de execuție propriu-zise. Această etapă este esențială, deoarece fără documentații complete și conforme nu pot fi accesate ulterior finanțările destinate intervențiilor efective. A doua sursă prezentată este Programul Regional Nord-Vest dedicat patrimoniului cultural urban (Ghidul nr. 711), care sprijină restaurarea, conservarea și valorificarea monumentelor istorice clasate, unitățile de cult figurând explicit printre beneficiarii eligibili. Participanții au aflat, de asemenea, despre Granturile SEE și Norvegiene, prin programul RO-CULTURA, al cărui buget a fost majorat la 47,5 milioane de euro pentru perioada 2021–2028, în creștere cu aproximativ 40% față de etapa anterioară, confirmând impactul semnificativ al investițiilor în cultură și patrimoniu. Nu în ultimul rând, a fost prezentată Intervenția DR-36 – LEADER, dedicată mediului rural și valorificării patrimoniului local, inclusiv a celui neclast, în baza unui protocol reînnoit în 2025 între Institutul Național al Patrimoniului și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.
Organizatorii au transmis că valorificarea acestor oportunități depinde în mod direct de pregătirea din timp a documentațiilor și de construirea unor parteneriate solide între autorități, unități de cult și comunitate, subliniind disponibilitatea Instituției Prefectului și a Direcției Județene pentru Cultură de a sprijini în continuare demersurile de accesare a finanțărilor disponibile.
„Multe dintre bisericile și lăcașurile de cult din județul nostru sunt monumente istorice clasate sau se află în zone protejate, ceea ce le face eligibile pentru finanțări europene și naționale semnificative. Este important ca reprezentanții cultelor să știe că Instituția Prefectului și Direcția Județeană pentru Cultură sunt aici tocmai pentru a facilita accesul la aceste resurse, pentru a explica condițiile de eligibilitate și pentru a sprijini construirea parteneriatelor necesare. Un imobil de patrimoniu neconservat este o pierdere pentru întreaga comunitate, indiferent de apartenența sa confesională. De aceea, considerăm că sprijinul instituțional nu este doar o opțiune, ci o datorie față de identitatea și patrimoniul județului Satu Mare." – prefect Altfatter Tamás