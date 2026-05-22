În cadrul ședinței au fost prezentate patru surse de finanțare complementare, care acoperă etape diferite ale procesului de intervenție asupra patrimoniului. Prima și, în contextul actual, cea mai urgentă dintre acestea este programul DTE2, care finanțează exclusiv pregătirea documentațiilor tehnico-economice — studii istorice, expertize tehnice, relevee, documentații DALI și SF, avize și studii de specialitate — fără a viza lucrările de execuție propriu-zise. Această etapă este esențială, deoarece fără documentații complete și conforme nu pot fi accesate ulterior finanțările destinate intervențiilor efective. A doua sursă prezentată este Programul Regional Nord-Vest dedicat patrimoniului cultural urban (Ghidul nr. 711), care sprijină restaurarea, conservarea și valorificarea monumentelor istorice clasate, unitățile de cult figurând explicit printre beneficiarii eligibili. Participanții au aflat, de asemenea, despre Granturile SEE și Norvegiene, prin programul RO-CULTURA, al cărui buget a fost majorat la 47,5 milioane de euro pentru perioada 2021–2028, în creștere cu aproximativ 40% față de etapa anterioară, confirmând impactul semnificativ al investițiilor în cultură și patrimoniu. Nu în ultimul rând, a fost prezentată Intervenția DR-36 – LEADER, dedicată mediului rural și valorificării patrimoniului local, inclusiv a celui neclast, în baza unui protocol reînnoit în 2025 între Institutul Național al Patrimoniului și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.