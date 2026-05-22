







În perioada 20–22 mai 2026, la Athletic Park Bacău, s-a desfășurat etapa finală a Campionatului de Atletism și Cros – Cupa ASPR, ediția 2026.

Competiția a reunit 51 de concurenți din cadrul a 23 de inspectorate pentru situații de urgență din întreaga țară, evenimentul având ca scop promovarea spiritului competitiv, a disciplinei și a performanței sportive în rândul pompierilor militari.





Inspectoratul pentru Situații de Urgență Someș Satu Mare a fost reprezentat cu succes de soldatul Corondan Gheorghe, care a obținut rezultate remarcabile în cadrul competiției:





* Locul I la proba de aruncarea greutății;

* Locul III la proba de săritura în lungime.

Prin aceste performanțe, pompierul sătmărean demonstrează că pregătirea, perseverența și spiritul de echipă reprezintă valori esențiale atât în activitatea profesională, cât și în competițiile sportive.





Comanda Inspectoratului pentru Situații de Urgență Someș Satu Mare îl felicită pe colegul nostru pentru rezultatele obținute și pentru modul exemplar în care a reprezentat instituția la nivel național.