







Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, a organizat vineri, 22 mai 2026, cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Folcloric „Rusaliile Roșii” – Gala dansului popular maghiar, pe scena amplasată în Grădina Romei.





În deschiderea evenimentului au luat cuvântul: Pataki Csaba – președintele Consiliului Județean Satu Mare, Turos Lorand – senator, Nagy Szabolcs – deputat și Robert Laszlo – managerul C.J.C.P.C.T. Satu Mare. Moderatorul evenimentului a fost Nagy Orban – referent al C.J.C.P.C.T. Satu Mare.





Pe scenă au evoluat formații de dans care au în repertoriu elemente coregrafice autentice ale diferitelor zone folclorice. La gala din acest an au participat 25 de formații, însumând circa 650 de dansatori din județul Satu Mare, precum și invitații speciali – „Debreceni Népi Együttes” din Debrețin și taraful tradițional „Bakos Zenekar” din Nyíregyháza.