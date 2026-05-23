



Elevii Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare au obținut rezultate foarte bune la competiții dedicate istoriei, confirmând încă o dată nivelul ridicat al pregătirii și interesul pentru această disciplină.

La Concursul Național „Micii Exploratori – Istorie clasa a V-a”, elevii colegiului au reușit să obțină mai multe distincții importante:

✨ Pop Eduard-Mihai – Premiul II

✨ Doroș Albert-Cristian – Premiul II

✨ Bojan-Cîmpean Tudor-Victor – Mențiune

✨ Narița Mihai-Alexandru – Mențiune

De asemenea, la Concursul Județean de Istorie „CLIO”, elevul Jurge Paul-Filip, din clasa a VII-a, a obținut Mențiune.

Performanțele elevilor au fost coordonate și susținute de profesorul Daniel Bucur, căruia conducerea instituției îi transmite apreciere pentru implicare și profesionalism.

Rezultatele obținute reflectă munca, seriozitatea și pasiunea elevilor pentru studierea istoriei, dar și preocuparea constantă a colegiului pentru promovarea excelenței în educație.



