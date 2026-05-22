



Președintele PSD Satu Mare și deputatul Mircea Govor a participat la cea de-a doua ediție a „Balului Florilor”, eveniment caritabil organizat la invitația primarului Adrian Farcău, în cadrul proiectului „În grădina cu flori multe”.

Manifestarea a avut loc la Tășnad și a reunit peste 100 de copii din ansamblurile folclorice „Flori de Codru” și „Mugurașii Codrului”, care au oferit publicului momente de cântec și dans popular românesc.

Evenimentul a avut și un scop caritabil, fondurile strânse fiind destinate sprijinirii unei familii din localitatea Valea Morii, care și-a pierdut locuința în urma unui incendiu. O parte din sumele adunate vor susține și activitatea ansamblurilor folclorice participante.

„Astfel de inițiative demonstrează că tradiția, cultura și solidaritatea pot aduce oamenii împreună și pot transforma binele într-o adevărată tradiție a comunității”, a transmis deputatul Mircea Govor.

Liderul social-democrat i-a felicitat pe coordonatorii ansamblurilor, Nicoleta Foldeș și Lorena Gârlă-Foldeș, pentru implicarea și dedicarea în promovarea tradițiilor autentice și în formarea noilor generații.

Totodată, Mircea Govor a apreciat implicarea administrației locale și a primarului Adrian Farcău în organizarea evenimentului și susținerea activităților culturale din comunitate.

„Voi susține întotdeauna inițiativele care promovează cultura, sprijină comunitățile locale și păstrează vie identitatea românească”, a mai declarat președintele PSD Satu Mare.



