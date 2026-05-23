Expoziția „Atelier în Mai” și-a deschis porțile la Casa Meșteșugarilor din Satu Mare

Locale 23.05.2026 10:10
Casa Meșteșugarilor din municipiul Satu Mare găzduiește cea de-a XIII-a ediție a expoziției anuale de artă contemporană „Atelier în Mai”, eveniment dedicat iubitorilor de artă și frumos.

Expoziția este organizată de Grupul de artiști de pe strada Ștrandului, în parteneriat cu Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G. M. Zamfirescu”, și propune publicului o incursiune în universul artei contemporane, prin lucrări care surprind imagini, forme, emoții și perspective diverse.

Vizitatorii au ocazia să descopere creații realizate de artiști locali și să exploreze bogăția expresivă a artei contemporane, într-un spațiu dedicat creativității și dialogului artistic.

Expoziția poate fi vizitată până în data de 5 iunie 2026, de luni până vineri, între orele 08:00 și 16:00, la Casa Meșteșugarilor din Satu Mare.

Evenimentul reprezintă una dintre manifestările culturale devenite deja tradiție în peisajul artistic sătmărean, reunind anual artiști și public pasionat de arta contemporană.


