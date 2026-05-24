



Muzeul de Artă din Satu Mare a găzduit duminică, 24 mai 2026, cea de-a VIII-a ediție a evenimentului „Ziua cămășii ucrainene”, manifestare dedicată promovării tradițiilor și identității culturale ucrainene.

Evenimentul, organizat de Filiala Satu Mare a Uniunii Ucrainenilor din România, a reunit peste 80 de participanți din România și Ucraina, printre care oficiali, reprezentanți ai comunității ucrainene, oameni de cultură, artiști și tineri pasionați de tradiții.

La manifestare au participat, printre alții, directorul Muzeului Satu Mare, Liviu Marta, Liuba Horvat, președintele filialei, Vasile Buciuta, trezorier al Uniunii Ucrainenilor din România și prim-vicepreședinte al filialei sătmărene a UUR, primarul comunei Terebești, Mariana Avorniciți, primarul comunei Tarna Mare, Monica Sobius, consilierul județean, Nicolae Avorniciti, Myroslava Levch – reprezentanta Consiliului Regional Transcarpatia, Vasyl Kotsan – directorul Muzeului de Arhitectură Populară și Mod de Viață din Transcarpatia, precum și reprezentanți ai administrației locale și ai instituțiilor culturale din județ și din regiunea Transcarpatia – Ucraina.

Programul a inclus momente culturale și artistice dedicate patrimoniului ucrainean, punând în valoare frumusețea costumului tradițional, a muzicii și a obiceiurilor specifice comunității ucrainene.

Organizatorii au subliniat importanța păstrării identității culturale și a promovării dialogului intercultural, evenimentul devenind deja o tradiție importantă pentru comunitatea ucraineană din județul Satu Mare.

Ziua cămășii ucrainene reprezintă anual un simbol al unității, al respectului pentru tradiție și al legăturilor culturale dintre comunitățile din România și Ucraina.



