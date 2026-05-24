



În ziua de 23 mai 2024, Trandafir Vasiloni, consulul general al României la Szeged (Seghedin), a efectuat o vizită oficială la Cenadul Unguresc (Magyarcsanad), localitate din comitatul Csongrad-Csanad cu o veche tradiţie şi prezenţă românească.

Sărbătoarea comunității românești din Cenadul Ungiresc a fost prilejuită de bucuria spirituală a hramului Bisericii din Cenadul Unguresc (Magyarcsanad), din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria (EORU). În mijlocul comunității s-a aflat Preasfințitul Părintele Episcop Siluan, episcopul EORU, însoţit de un numeros sobor de preoţi, din Ungaria și România, care a slujit Sf. Liturghie arhierească, cu ocazia hramului Bisericii. În Biserică se regăsesc printre altele două icoane, reprezentând cele două hramuri ale bisericii, Înălţarea Domnului şi Sf. Ierarh Andrei Şaguna, mitropolitul Transilvaniei, cel care s-a născut şi a fost botezat la Miskolc, pe teritoriul Ungariei de astăzi.

Biserica ortodoxă din Cenadul Unguresc a fost construită în anul 1808, având o valoare arhitectonică şi culturală deosebită. Iconostasul şi icoanele sunt originale, creaţie a renumitului artist Ioan Zaicu. În decursul secolelor, Biserica a fost deservită de slujitori harnici și dedicați, printre care Romul Nestor, participant la Marea Adunare Națională de la Alba-Iulia, de la 1 decembrie 1918, care a consfințit Marea Unire. În aceeaşi zi, consulul general Florin Vasiloni a participat la o întâlnire cu comunitatea românească din localitate, cu reprezentanți ai Autoguvernării Românești din localitate și ai Primăriei locale. Părintele Aurel Becan este Paroh la Cenadul Unguresc, începând din anul 1993, având și funcția de protopop ortodox român de Seghedin (Szeged).