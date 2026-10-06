



Prima ediție a evenimentului caritabil „Dăruind, vei dobândi!”, inițiată de tinerii din Odoreu, s-a încheiat cu sprijin pentru familii din comunitate. Din donațiile strânse au fost cumpărate haine și încălțăminte pentru nouă copii, iar familia unui copil care avea nevoie de o intervenție chirurgicală a primit 1.500 de lei.

Peste 70 de persoane au fost alături de organizatori la eveniment, contribuind prin donații sau prin implicarea în pregătirea serii. Tinerii din Odoreu și-au propus de la început să folosească fondurile strânse pentru a ajuta copiii din localitate să întâmpine sezonul rece mai bine pregătiți.

Pentru nouă copii au fost cumpărate geci, bluze, tricouri, pantaloni și pantofi de iarnă. În familiile în care nevoile erau diferite, organizatorii au achiziționat scutece și produse necesare bebelușilor. Valoarea acestor cumpărături a fost de aproximativ 4.500 de lei. Cu sprijinul părintelui Flaviu Meghișan, ajutorul a ajuns la familiile pentru care a fost pregătit.

O parte din donații a fost direcționată către familia unui copil de opt ani care avea nevoie de o intervenție chirurgicală pentru o afecțiune renală. Cei 1.500 de lei au fost oferiți a doua zi după eveniment, înaintea operației. Potrivit organizatorilor, aceasta era suma care îi mai lipsea familiei pentru plata intervenției.

Tinerii au ales să nu publice fotografii cu beneficiarii, pentru a proteja intimitatea copiilor și a familiilor. Organizatorii le-au mulțumit celor peste 70 de participanți, donatorilor și tuturor celor care au contribuit la prima ediție a evenimentului.

„Acesta a fost scopul nostru de la început și acestea sunt rezultatele lui. Vă mulțumim pentru încredere și pentru binele pe care l-am făcut împreună. Asta înseamnă Odoreu!”, au transmis tinerii din Odoreu.

Prin această primă ediție, o seară petrecută împreună s-a transformat în haine de iarnă, produse necesare unor familii și sprijin oferit la timp pentru intervenția unui copil.