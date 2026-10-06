O nouă sesiune de audiențe aduce în atenția conducerii Primăriei problemele și preocupările cu care se confruntă sătmărenii

Primarul Kereskényi Gábor și viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș subliniază importanța dialogului direct cu cetățenii și a găsirii unor soluții concrete.

Dialog direct cu sătmărenii

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, și viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș au susținut o nouă sesiune de audiențe, în cadrul căreia au ascultat problemele, preocupările și solicitările cetățenilor.





Reprezentanții administrației locale transmit că dialogul cu sătmărenii rămâne un instrument important pentru identificarea problemelor din comunitate și pentru găsirea unor soluții împreună cu serviciile de specialitate ale Primăriei.

„Fiecare mesaj este important”

Primarul Kereskényi Gábor subliniază că dialogul direct cu cetățenii reprezintă una dintre prioritățile sale, fie că este vorba despre audiențele organizate lunar, fie despre sesizările și sugestiile transmise de sătmăreni.

„Dialogul cu sătmărenii rămâne una dintre prioritățile mele. Fie că vorbim despre audiențele organizate lunar, despre problemele sau sugestiile semnalate de cetățeni, fiecare mesaj este important și trebuie să primească un răspuns”, transmite primarul.





Acesta precizează că administrația locală urmărește, totodată, să asigure o comunicare eficientă cu cetățenii și acces rapid la serviciile oferite de municipalitate.

Viceprimarul: „În spatele fiecărei probleme se află un om”

La rândul său, viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș pune accent pe respectul și atenția acordate fiecărei persoane care ajunge în audiență.





„Fiecare om merită să fie ascultat, iar fiecare problemă adusă în atenția noastră merită respect, implicare și efortul de a găsi o soluție. În spatele fiecărei probleme se află un om care are nevoie să fie ascultat”, transmite viceprimarul.

Aceasta precizează că, în cadrul sesiunii de audiențe, a discutat cu sătmărenii despre situațiile pentru care aceștia caută sprijin și soluții.

Problemele cetățenilor, discutate împreună cu serviciile Primăriei

Cristina Tămășan-Ilieș arată că unele probleme pot părea minore pentru cei din jur, însă pot avea o importanță majoră pentru persoana care le trăiește.

„Știu că fiecare își dorește un răspuns clar. Uneori, o problemă care pare mică pentru alții cântărește mult în viața celui care o trăiește. De aceea, răbdarea, respectul și implicarea trebuie să însoțească fiecare discuție”, afirmă viceprimarul.





Potrivit acesteia, dialogul direct îi ajută pe reprezentanții administrației să înțeleagă mai bine nevoile comunității și să caute soluții împreună cu serviciile de specialitate ale Primăriei.

Satu Mare CITY Portal, o cale rapidă de comunicare

Primăria reamintește că sătmărenii pot transmite sesizări și pot accesa serviciile administrației locale și prin intermediul platformei Satu Mare CITY Portal.

Portalul poate fi accesat la portal.primariasm.ro, fiind prezentat de municipalitate drept un instrument prin care comunicarea dintre cetățeni și administrația locală poate fi realizată rapid și eficient.

Mesajul conducerii Primăriei este unul clar: problemele comunității trebuie ascultate, analizate și, acolo unde este posibil, soluționate prin colaborarea dintre cetățeni și administrația locală.