Din 12 octombrie, sătmărenii eligibili pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie.

Persoanele cu venituri reduse pot primi lunar până la 500 de lei pentru încălzire, în funcție de sistemul utilizat și veniturile familiei.

Cine poate primi ajutorul pentru încălzire

Sătmărenii cu venituri reduse pot beneficia și în sezonul rece 2026–2027 de măsuri de sprijin pentru plata încălzirii locuinței și a energiei. Ajutoarele sunt acordate în baza Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil și sunt destinate persoanelor singure și familiilor care îndeplinesc condițiile de venit și patrimoniu prevăzute de lege.

Cererile se depun la Direcția de Asistență Socială Satu Mare, începând cu 12 octombrie 2026.

Venitul maxim până la care se acordă sprijinul

Ajutorul pentru încălzirea locuinței poate fi solicitat de persoanele singure al căror venit net lunar realizat în luna anterioară depunerii cererii nu depășește 2.053 de lei.

În cazul familiilor, venitul net lunar pe membru de familie nu trebuie să depășească 1.386 de lei.

Sprijinul se acordă pentru o singură locuință, respectiv locuința aflată în proprietatea sau folosința solicitantului și situată la adresa înscrisă în actele de identitate.

Până la 500 de lei pe lună pentru încălzire

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe durata sezonului rece, respectiv în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027.

Valoarea sprijinului diferă în funcție de sistemul de încălzire utilizat și de venitul beneficiarului:

pentru încălzirea cu gaze naturale, ajutorul este cuprins între 25 și 250 de lei pe lună;

pentru încălzirea cu energie electrică, între 50 și 500 de lei pe lună;

pentru încălzirea cu combustibili solizi sau petrolieri, inclusiv lemne, între 32 și 320 de lei pe lună.

Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire utilizat.

Suplimentul pentru energie se acordă tot anul

Pe lângă ajutorul pentru încălzire, persoanele eligibile pot beneficia și de suplimentul pentru energie, acordat lunar pe tot parcursul anului.

Sumele sunt următoarele:

10 lei pe lună pentru consumul de gaze naturale;

30 de lei pe lună pentru energia electrică sau 70 de lei dacă energia electrică este singura sursă utilizată;

20 de lei pe lună pentru combustibili solizi sau petrolieri, inclusiv lemne.

Suplimentul poate fi acordat cumulat, în funcție de sursele de energie utilizate. De exemplu, o persoană care beneficiază de ajutor pentru încălzirea cu gaze naturale poate primi supliment pentru gaze naturale și energie electrică.

Atenție la locuințe, mașini și economii

Pentru acordarea sprijinului nu sunt luate în calcul doar veniturile, ci și anumite bunuri aflate în proprietatea solicitantului sau a membrilor familiei.

Printre situațiile care pot conduce la excluderea de la acordarea ajutorului se numără deținerea unei alte clădiri sau a unui alt spațiu locativ în afara locuinței de domiciliu, a unor terenuri intravilane care depășesc suprafețele prevăzute de lege sau a unor autoturisme ori motociclete cu vechime mai mică de 10 ani.

De asemenea, deținerea mai multor autoturisme sau motociclete și existența unor depozite bancare care depășesc de trei ori câștigul salarial mediu brut prevăzut de lege pot duce la pierderea dreptului. Pentru anul 2026, pragul menționat este de 27.576 de lei.

Actele trebuie completate corect

Solicitantul trebuie să completeze cererea și declarația pe propria răspundere privind componența familiei, veniturile, bunurile mobile și imobile deținute și sistemul de încălzire utilizat.

Documentele trebuie însoțite de actele doveditoare privind identitatea, veniturile și bunurile deținute.

Beneficiarii au, de asemenea, obligația să anunțe orice modificare privind componența familiei, veniturile sau bunurile aflate în proprietate în termen de cinci zile de la apariția modificării.

Data de 20 noiembrie este esențială

Pentru ca ajutorul pentru încălzire să fie acordat pe întreaga perioadă a sezonului rece, iar suplimentul pentru energie să fie acordat conform condițiilor prevăzute, cererile și documentele trebuie depuse până la 20 noiembrie 2026.

Cei care depun cererea până la data de 20 a lunii beneficiază de drepturi începând cu luna respectivă. Pentru cererile depuse după data de 20, drepturile se acordă începând cu luna următoare.

Unde se depun cererile

Depunerea documentelor începe în 12 octombrie 2026, la sediul Direcției de Asistență Socială Satu Mare, strada Ilișești nr. 4.

Programul de depunere este de luni până joi, între orele 08:30 și 15:00.

Formularele pot fi obținute de la sediul Direcției de Asistență Socială sau de pe site-ul Direcției de Asistență Socială Satu Mare.

Pentru informații suplimentare, solicitanții pot contacta Serviciul Beneficii Sociale și Persoane cu Dizabilități la numărul 0261 714 195. Ajutorul pentru încălzirea cu gaze naturale și energie electrică este evidențiat lunar în factură și scăzut din suma de plată, în timp ce ajutorul pentru încălzirea cu lemne se achită direct beneficiarului, printr-o singură plată pentru întregul sezon rece.