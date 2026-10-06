O activitate desfășurată la Școala Profesională „George Coșbuc” a adus în fața elevilor reprezentanți ai mai multor instituții responsabile de siguranța comunității.

În cadrul proiectului „Împreună pentru școli sigure”, elevii au discutat despre violență, comportamente de risc, responsabilitate și despre cum pot cere ajutor atunci când se confruntă cu situații periculoase.

Siguranța elevilor, în centrul discuțiilor

La Școala Profesională „George Coșbuc” din Medieșu Aurit s-a desfășurat o activitate de informare și prevenire a comportamentelor de risc în rândul elevilor, în cadrul proiectului „Împreună pentru școli sigure”.

La întâlnire au participat reprezentanți ai Biroului de Siguranță Școlară, Jandarmeriei, Poliției, Poliției Locale și serviciilor de asistență socială, alături de directorii unității de învățământ, consilierul școlar, diriginți și elevi.

Discuțiile au vizat comportamentele de risc și consecințele acestora, regulile de siguranță în școală și comunitate, precum și diferențele dintre faptele penale, cele civile și cele contravenționale.

Violența și conflictele, explicate pe înțelesul elevilor

Un alt subiect important l-au reprezentat formele de violență și modalitățile prin care situațiile conflictuale pot fi prevenite și gestionate.

Elevilor le-a fost explicată și importanța solicitării sprijinului din partea adulților și a instituțiilor abilitate atunci când se confruntă cu situații care le pot afecta siguranța.

Întâlnirea a fost una interactivă, elevii având posibilitatea să adreseze întrebări și să discute cu reprezentanții instituțiilor participante despre situații concrete cu care se pot confrunta în viața de zi cu zi.

Școala, familia și comunitatea, împreună pentru prevenție

Activitatea a urmărit să consolideze colaborarea dintre școală, familie și instituțiile comunității în vederea prevenirii comportamentelor de risc și a violenței.

Reprezentanții Școlii Profesionale „George Coșbuc” au transmis mulțumiri tuturor partenerilor implicați pentru colaborare, disponibilitate și sprijinul acordat în promovarea siguranței în școală și în comunitate.