Centrul de Transfuzie Sanguină Satu Mare face apel către persoanele eligibile pentru donare, după ce rezervele de sânge au început să scadă

Este nevoie în mod special de donatori cu grupele O pozitiv, O negativ, A pozitiv și A negativ, pentru refacerea rezervelor necesare pacienților.

Apel pentru sătmărenii care pot dona

Centrul de Transfuzie Sanguină Satu Mare lansează un apel către persoanele eligibile pentru donare, în contextul în care stocurile de sânge au început să scadă. Situația este cu atât mai importantă cu cât unitatea are nevoie în mod special de donatori cu grupele O pozitiv, O negativ, A pozitiv și A negativ.

Reprezentanții centrului îi îndeamnă pe sătmărenii care îndeplinesc condițiile pentru donare să se prezinte la unitate și să contribuie la refacerea rezervelor de sânge.

Patru grupe de sânge, în atenția centrului

Potrivit reprezentanților Centrului de Transfuzie Sanguină Satu Mare, necesarul este în mod special pentru grupele O pozitiv, O negativ, A pozitiv și A negativ.

Rezervele sunt esențiale pentru pacienții care au nevoie de transfuzii, iar fiecare donare poate contribui la asigurarea cantității de sânge necesare în spitale.

„Un gest simplu pentru tine poate însemna o viață pentru altcineva”, transmit reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Satu Mare.

Un gest simplu care poate salva o viață

Donarea de sânge reprezintă un gest voluntar prin care o persoană poate veni în sprijinul unor pacienți aflați în situații medicale în care transfuzia este necesară.

Reprezentanții centrului le mulțumesc tuturor celor care aleg să se implice și să doneze, subliniind importanța fiecărei contribuții pentru refacerea rezervelor.

„Donează sânge. Dăruiește viață!”, este apelul transmis de Centrul de Transfuzie Sanguină Satu Mare.



