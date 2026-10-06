Consilierii locali din Moftin au discutat, la ultima ședință, un proiect important pentru producerea și stocarea energiei electrice din surse solare

Investiția în noi capacități de producere și stocare a energiei solare a fost unul dintre principalele proiecte aflate pe masa Consiliului Local Moftin la ultima ședință.

Investiții în energie solară

La ultima ședință a Consiliului Local Moftin, unul dintre principalele puncte de pe ordinea de zi a vizat proiectul „Realizarea capacităților noi de producere și stocare de energie electrică din surse solare în comuna Moftin, județul Satu Mare”.

Consilierii locali au avut în analiză proiectul și indicatorii tehnico-economici ai investiției, inițiată de primarul comunei Moftin.

Proiectul urmărește dezvoltarea unor noi capacități pentru producerea și stocarea energiei electrice din surse solare, în contextul în care administrațiile locale caută soluții pentru reducerea costurilor energetice și utilizarea unor surse de energie mai puțin poluante.

Și inventarul domeniului public a fost analizat

În cadrul aceleiași ședințe, consilierii locali au analizat și un proiect privind revocarea unei hotărâri adoptate anterior, referitoare la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Moftin.

Pe ordinea de zi s-a aflat și punctul „Diverse”, unde au fost abordate alte aspecte de interes pentru administrația locală.