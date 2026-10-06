Canalizarea și gazele naturale sunt în lucru, iar comuna își modernizează infrastructura și atrage investiții în agricultură

În ciuda dificultăților bugetare din 2026, comuna Homoroade continuă proiectele de dezvoltare, în timp ce agricultura și investițiile localnicilor plecați în străinătate schimbă treptat imaginea satelor.

Rețele noi și investiții în infrastructură

Potrivit primarului comunei Homoroade, Simion Ardelean, în această perioadă sunt în derulare proiecte importante pentru extinderea rețelelor de canalizare și gaze naturale.

Administrația locală a finalizat deja reabilitarea sediului Primăriei și modernizarea unei școli. În același timp, comuna dispune de stații de încărcare pentru mașini electrice și de un microbuz școlar electric.

Investițiile sunt continuate chiar dacă anul 2026 pune presiune pe bugetele administrațiilor locale.

Agricultura, unul dintre motoarele economiei locale

Un domeniu care oferă perspective importante pentru dezvoltarea comunei este agricultura. În Homoroade funcționează una dintre cele mai mari plantații de aluni din România, întinsă pe aproximativ 500 de hectare.

La acestea se adaugă două plantații moderne de afine, dotate cu sisteme performante de irigații și soluții pentru depozitarea producției. O parte importantă din produsele obținute ajunge pe piețele externe, ceea ce contribuie la dezvoltarea economiei locale.

Diaspora investește în casele lăsate în urmă

Chiar dacă puțini dintre cei plecați în străinătate aleg, deocamdată, să se întoarcă definitiv în Homoroade, prezența lor se vede tot mai mult în gospodăriile din comună.

Casele părintești sunt renovate, apar băi moderne, terase și alte amenajări care schimbă treptat aspectul satelor. Potrivit primarului Simion Ardelean, aceste investiții arată că mulți dintre cei plecați își păstrează legătura cu locurile natale și se pregătesc pentru o eventuală revenire.

„Oamenii se pregătesc să se întoarcă la pensie. Se vede că investesc în gospodăriile lor”, spune Simion Ardelean.