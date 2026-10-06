Mihai Kiș și Adiel Babici se află printre cele nouă persoane reținute după ampla operațiune a procurorilor DNA Oradea. Cei doi șefi ai structurilor de la Halmeu au fost reținuți pentru 24 de ore, într-un dosar care vizează suspiciuni de corupție și constituirea unui grup infracțional organizat.

Cei doi șefi de la Halmeu, printre cei reținuți

Ancheta DNA Oradea capătă o amploare și mai mare după ce, în urma perchezițiilor desfășurate luni, au fost reținuți nouă polițiști de frontieră și lucrători vamali. Printre aceștia se află chiar șefii celor două structuri importante din Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu: Mihai Kiș, șeful Vămii Halmeu, și Adiel Babici, șeful Poliției de Frontieră Halmeu.

”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Oradea au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 5 octombrie 2026, a următorilor inculpați:

BABICI ADIEL VIOREL, șef al Sectorului de Poliție de Frontieră Halmeu, cu gradul profesional de comisar-șef de poliție, pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată;

KIS MIHAI, șef al Biroului Vamal de Frontieră Halmeu, pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată;

HERȚEG VASILE-IOSIF și VIDA REMUS-VASILE, agenți de poliție de frontieră în cadrul Sectorului de Poliție de Frontieră Halmeu, pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată;

HENDRE NELU-GHEORGHE, URECHEAN SORIN-FLAVIU, GÎRBA MARIUS-ADRIAN și ȘICHET MARCEL-DOREL, funcționari vamali în cadrul Biroului Vamal de Frontieră Halmeu, pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată;

CARABA ALIN-GHEORGHE, agent de poliție de frontieră în cadrul Sectorului de Poliție de Frontieră Halmeu, pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și complicitate la luare de mită în formă continuată”, se arată într-un comunicat de presă remis de DNA.

Cei nouă au fost reținuți pentru 24 de ore și se află printre persoanele pentru care procurorii au sesizat Tribunalul Bihor cu propuneri de arestare preventivă.

Totodată, procurorii au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de alți 38 de ofițeri și agenți de poliție de frontieră și funcționari vamali, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată, în calitate de autori sau complici.

Șeful Vămii și șeful Poliției de Frontieră, în centrul anchetei

Potrivit informațiilor disponibile, Mihai Chiș și Adiel Babici se numără printre cele nouă persoane vizate de măsuri preventive după audierile desfășurate la sediul DNA Oradea.

Ancheta procurorilor vizează suspiciuni privind constituirea unui grup infracțional organizat și fapte de corupție, cercetările fiind derulate pentru perioada 2025–2026.

Conform suspiciunilor anchetatorilor, polițiști de frontieră și lucrători vamali ar fi primit diferite sume de bani în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu la PTF Halmeu.

Care sunt acuzațiile

Din probatoriul administrat până în prezent, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2022, pe fondul creșterii traficului rutier și al transporturilor de colete și bagaje dinspre Ucraina către teritoriul Uniunii Europene, inculpații Babici Adiel Viorel și Kis Mihai, în calitate de șefi ai Sectorului Poliției de Frontieră Halmeu, respectiv ai Biroului Vamal de Frontieră Halmeu, ar fi constituit și coordonat, împreună cu mai mulți polițiști de frontieră și funcționari vamali, un grup infracțional organizat, structurat pe trei paliere.





Astfel, grupul ar fi urmărit organizarea și coordonarea activității membrilor celor două autorități în scopul comiterii unor infracțiuni de luare de mită, în legătură atât cu activitățile de control și sancționare a contravențiilor, cât și cu îndeplinirea sau neîndeplinirea altor atribuții de serviciu.





Primul palier ar fi fost format din Babici Adiel Viorel și Kis Mihai, care, în calitate de șefi ai celor două structuri, ar fi avut rolul de a coordona activitatea infracțională și de a stabili modul de organizare a grupului.





Cei doi ar fi folosit atribuțiile funcțiilor de conducere pentru a menține în poziții-cheie persoane de încredere, prin desemnarea repetată a acestora în funcții de coordonare a turelor și grupelor de serviciu.





Persoanele de încredere ale celor doi inculpați ar fi format al doilea palier și ar fi avut rolul de a coordona membrii turelor, de a colecta și distribui banii primiți cu titlu de mită și de a remite liderilor o parte din sumele colectate.





În cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Halmeu, sumele colectate și remise inculpatului Babici Adiel Viorel ar fi variat în funcție de tura de serviciu și de înțelegerea dintre membrii acesteia.

În cadrul Biroului Vamal de Frontieră Halmeu, persoanele aflate pe acest palier ar fi stabilit „tariful” perceput pentru fiecare vehicul, ar fi colectat aproximativ 25% din sumele primite cu titlu de mită de funcționarii vamali din tura respectivă, iar după reținerea unei părți pentru sine, ar fi remis restul banilor inculpatului Kis Mihai.





Al treilea palier ar fi fost format din polițiști de frontieră și funcționari vamali care efectuau controalele asupra persoanelor și vehiculelor care tranzitau Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu.





Aceștia ar fi avut rolul de a primi sumele de bani cu titlu de mită de la șoferii care tranzitau frontiera dintre Ucraina și România, în legătură cu modul în care își îndeplineau sau nu își îndeplineau atribuțiile de serviciu.





Astfel, în perioada 16 octombrie 2025 – 24 mai 2026, inculpatul Babici Adiel Viorel, ar fi primit, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale, suma totală de 6.450 de dolari, 2.750 de euro și alte sume de bani, precum și alte foloase necuvenite, de la polițiștii de frontieră din subordine și ar fi pretins, cu titlu de mită, suma de 4.000 de euro lunar de la un subordonat, în legătură cu îndeplinirea sau neîndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu.





Cu titlu de exemplu, în perioada 27 august 2026 – 04 septembrie 2026, inculpatul Kis Mihai, în calitate de șef al Biroului Vamal de Frontieră Halmeu, ar fi primit, în două ocazii și în baza aceleiași rezoluții infracționale, suma totală de 800 de euro cu titlu de mită, de la un funcționar vamal din subordine, în legătură cu îndeplinirea sau neîndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu.





În concret, în perioadele menționate anterior, polițiștii de frontieră și funcționarii vamali ar fi primit de la conducătorii auto care tranzitau frontiera dintre Ucraina și România sume de bani în euro, dolari și alte valute, cuprinse între 50 și 1.900 de euro sau echivalent, cuantumul total al acestora fiind de ordinul zecilor de mii de euro.





Cu ocazia perchezițiilor menționate în comunicatul din data de 5 octombrie 2026, la domiciliile inculpaților și suspecților au fost identificate sume de bani în cuantum total de peste 300.000 de euro sau echivalent, acestea fiind ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Inculpaților, respectiv suspecților le-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 și art. 309 din Codul de procedură penală.



În cauză procurorii beneficiază de sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție.



Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale, respectiv punerea în mișcare a acțiunii penale sunt etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop instituirea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

96 de percheziții în șase județe

Operațiunea DNA a fost una de amploare. Luni, 5 octombrie, procurorii au efectuat 96 de percheziții în județele Satu Mare, Bihor, Sălaj, Maramureș, Cluj și Mureș.

La acțiune au participat lucrători ai Direcției Generale Anticorupție, jandarmi și polițiști din Bihor și Cluj.

În urma descinderilor, aproximativ 40 de persoane au fost aduse la sediul DNA Oradea în baza unor mandate de aducere și au fost audiate.

Nouă persoane, reținute. Celelalte au fost lăsate în libertate

După audieri, procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a nouă persoane. Printre acestea se află, așadar, atât șeful Vămii Halmeu, cât și șeful Poliției de Frontieră Halmeu.

Față de celelalte persoane audiate nu au fost dispuse, până în acest moment, măsuri preventive.

Dosarul ar fi fost deschis încă din anul 2025, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a eventualelor responsabilități.

Cele nouă persoane reținute urmează să fie prezentate Tribunalului Bihor, care va analiza propunerile formulate de procurorii DNA. Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală condamnare definitivă.