Un proiect așteptat de mai bine de trei ani prinde contur la Ardud, unde noua creșă este deja în execuție.

Investiția va oferi familiilor din Ardud și localitățile aparținătoare un spațiu modern pentru educația și îngrijirea copiilor mici.

O creșă așteptată de familiile din Ardud

Un proiect pentru care administrația locală a lucrat mai bine de trei ani prinde contur la Ardud. Noua creșă este în execuție și se anunță una dintre investițiile importante pentru familiile tinere din oraș și din localitățile aparținătoare.

Noua construcție va pune la dispoziția copiilor un spațiu modern, sigur și prietenos, conceput pentru nevoile specifice vârstei lor.

40 de copii, patru grupe

Creșa va avea o capacitate de 40 de copii, împărțiți în patru grupe. Clădirea este proiectată astfel încât cei mici să beneficieze de condiții adecvate atât pentru activitățile educaționale, cât și pentru odihnă.

Investiția include spații dedicate activităților, grupuri sanitare moderne și bucătărie proprie, alături de facilitățile necesare desfășurării unui act educațional în condiții corespunzătoare.

O investiție pentru familiile tinere

Proiectul este realizat prin Compania Națională de Investiții și reprezintă o investiție importantă pentru dezvoltarea orașului Ardud.

Noua creșă răspunde unei nevoi concrete a comunității, oferind părinților o soluție pentru îngrijirea și educația copiilor într-un spațiu modern, aproape de casă.

Dincolo de construcția propriu-zisă, investiția este prezentată ca un sprijin pentru familiile tinere și ca un pas înainte pentru dezvoltarea comunității locale.

Ardudul investește în viitor

Noua creșă este una dintre investițiile care urmăresc să creeze condiții mai bune pentru copiii din Ardud și să susțină familiile care aleg să își construiască viitorul în oraș.

„Ardudul crește! Iar odată cu el cresc și proiectele pentru copiii noștri”, este mesajul transmis de administrația locală.



