27 de medalii pentru Okinawa Satu Mare la Mondialul de la Budapesta Sport •

Delegația Okinawa SK Satu Mare, condusă de antrenorul Nyesti Csaba, a avut o evoluție remarcabilă la Campionatul Mondial I-Karate Global, desfășurat la Budapesta.

Sătmărenii au participat cu 22 de sportivi, reprezentând România la competiția dedicată sportivilor cu dizabilități intelectuale și locomotorii, unde au concurat peste 170 de sportivi din 13 țări.

Bilanțul delegației sătmărene este unul impresionant: 27 de medalii, dintre care numeroase titluri mondiale la probe de kata, kumite, autoapărare și probe cu echipe sau duo.

Printre sportivii sătmăreni medaliați cu aur s-au numărat Ayan Raul Morar, Görbe Edina, Gyöngyösi Lara, Alexandra Mihali, Luca Amaris Tămășan, Căcău Johanna, Jason Bilt, Denis Petran și Rafael Ghigulescu.

Medalii de bronz Cristian Matei Dumitre, Sebastian Bota, Mihály Ábel István, Vékony Dávid, Czubler Blanka, Reinegger Emma, Andrei Goinea, Horváth Sámuel, Pop Arabela, Pénzes Emánuel și Francois Atallah, alături de sportivii care au obținut medalii și la alte probe.

În competițiile de duo, doi sportivi fără dizabilități au sprijinit delegația sătmăreană: Kolak Daniel, cu două medalii de bronz, și Vlad Butuză, cu două medalii de bronz și una de aur.

Un moment aparte l-a avut și Nyesti Nóra Tiara, elevă de 16 ani a Liceului Teoretic „George Pop de Băsești”, care a fost invitată de federație să participe la Mondiale în calitate de arbitru.

Rezultatele de la Budapesta confirmă încă o dată valoarea sportului incluziv și demonstrează că perseverența, comunitatea și bucuria competiției pot duce sportivii sătmăreni la performanțe internaționale.





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