Când bateria cere curent, regulile de circulație mai pot aștepta? Bursa zvonurilor •

O imagine surprinsă la o stație de încărcare pentru mașini electrice din Centru Nou ridică o întrebare cât se poate de ”românească”: cum ajungi la priză fără să te încurci prea tare în regulile de circulație?

În fotografie, mașina roșie este conectată regulamentar la stația de încărcare... cel puțin din punct de vedere al cablului. În schimb, poziționarea ei pe carosabil stârnește deja dezbateri.

Unii spun că asta a fost singura poziție posibilă pentru ca „firul” să ajungă la rezervorul electric. Alții sunt de părere că șoferul a considerat că, atunci când bateria e pe roșu, și parcarea poate fi... pe roșu.

Cert este că în fața mașinii se văd două linii continue, ceea ce transformă plecarea din acest „loc de parcare” într-un mic exercițiu de geometrie rutieră. Și atunci apare întrebarea de 100 de kilowați: Cum va ieși mașina de acolo?

Va merge înainte și va găsi o breșă? Va face o elegantă manevră ”românească ” de întoarcere? ( n.r. avea numere de Ungaria). Va ieși în marșarier? Sau va aștepta ca linia continuă să devină, printr-un miracol, linie discontinuă?

Pentru că, dacă pentru a ajunge la stație a fost nevoie de traversarea marcajului continuu, apare inevitabil și întrebarea: a meritat bateria încărcată prețul plătit în... nervi și eventuale explicații?

Desigur, există și varianta mai simplă: poate omul doar a parcat „mai șmecherește”, ca să ajungă cablul. În definitiv, mașina electrică are nevoie de curent. Șoferul are nevoie de răbdare. Iar marcajul dublu continuu... are nevoie să fie respectat.

Până la urmă, încă nu s-a inventat stația de încărcare care să ofere și „încărcare rapidă” pentru regulile de circulație.

P.S. Am putea da un titlu fotografiei GNV: Misterul mașinii roșii de la stația de încărcare





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