Gorguet Maidelines, la Mondialul de la Baku

Premieră istorică pentru judo-ul sătmărean!



- Sportiva de la CSM Olimpia Satu Mare și Judo Master Satu Mare reprezintă România la Campionatul Mondial de seniori și face primul pas spre marele obiectiv: Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028





Moment istoric pentru judo-ul sătmărean! Gorguet Maidelines reprezintă România la Campionatul Mondial de Judo Seniori de la Baku, Azerbaidjan, competiție care reunește în aceste zile cele mai valoroase sportive și sportivi ai lumii.

De aici poate începe drumul către Los Angeles 2028.















Legitimată la CSM Olimpia Satu Mare și Judo Master Satu Mare, Maidelines concurează la categoria -78 kg și bifează o premieră pentru sportul sătmărean: este primul judoka din Satu Mare care reprezintă România la un Campionat Mondial de seniori.Performanța vine după ani de muncă, antrenamente și competiții și confirmă ascensiunea judo-ului feminin sătmărean pe scena națională și internațională.Debut cu un tur liberCampionatul Mondial de la Baku este o competiție de anvergură, la start fiind înscriși 622 de sportivi din 95 de țări.Pentru Gorguet Maidelines, debutul în competiția mondială de seniori vine cu o tragere la sorți care îi oferă un tur liber, urmând să intre direct în turul următor.Este un avantaj important, iar stafful tehnic privește cu încredere competiția. Obiectivul imediat este clar: un meci bun, o victorie și cât mai multe puncte în clasamentul mondial.„Este o premieră pentru judo-ul din Satu Mare și suntem foarte bucuroși că am ajuns în acest punct. Consider că Maidelines a avut o tragere bună și faptul că are un tur liber îi oferă posibilitatea să intre în competiție cu încredere”, spune antrenorul Pelcz Attila.Puncte importante pentru visul olimpicDincolo de prestigiul unei participări la Campionatul Mondial, competiția de la Baku are și o miză importantă pentru viitorul sportivei.Fiecare victorie poate aduce puncte în clasamentul mondial, puncte care pot cântări în lupta pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028, marele obiectiv al sportivei sătmărene.„La un Campionat Mondial fiecare victorie este foarte importantă, atât pentru rezultat, cât și pentru punctele acumulate în clasamentul mondial. Sperăm să profite de această șansă și să reprezinte cu cinste România și Satu Mare”, a mai declarat Pelcz Attila.Satu Mare, pe harta mondială a judouluiPrezența lui Gorguet Maidelines la Baku depășește astfel granițele unei simple participări la o competiție internațională.Este rezultatul unui parcurs care aduce judo-ul sătmărean în prim-planul unei competiții mondiale și o recunoaștere a muncii depuse în ultimii ani de sportivă și de colectivul său tehnic.Pentru Gorguet Maidelines, Mondialul de la Baku este o premieră. Pentru Satu Mare, este o bornă istorică.