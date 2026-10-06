Decizie. “Lotul “ Halmeu în arest pentru următoarele 30 de zile Locale •





Judecătorii au admis propunerea DNA și au dispus arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a celor opt inculpați este vorba despre Babici Adiel Viorel și Kis Mihai, șefii Sectorului Poliției de Frontieră Halmeu, respectiv Biroului Vamal de Frontieră Halmeu, precum și despre Herțeg Vasile-Iosif, Hendre Nelu-Gheorghe, Urechean Sorin-Flaviu, Caraba Alin-Gheorghe, Gîrba Marius-Adrian și Țichet Marcel-Dorel.Potrivit soluției instanței, toți cei opt sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat. În funcție de rolul atribuit fiecăruia în cadrul presupusului mecanism infracțional, aceștia sunt cercetați și pentru luare de mită în formă continuată, coautorat la luare de mită sau complicitate la luare de mită.

în dosarul privind presupusul grup infracțional organizat de la Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu.



Tribunalul a admis propunerea formulată de DNA – Serviciul Teritorial Oradea și a dispus arestarea preventivă a celor opt inculpați pentru o perioadă de 30 de zile.

În cazul lui Babici Adiel Viorel, instanța reține 25 de acte materiale de luare de mită în formă continuată, în timp ce Kis Mihai este cercetat pentru două acte materiale.



Pentru ceilalți inculpați, numărul actelor materiale reținute în soluția instanței este de 34 în cazul lui Herțeg Vasile-Iosif, 15 pentru Hendre Nelu-Gheorghe, 21 pentru Urechean Sorin-Flaviu, 28 pentru Caraba Alin-Gheorghe, 77 pentru Gîrba Marius-Adrian și 17 pentru Țichet Marcel-Dorel.

Arestarea preventivă a fost dispusă pentru 30 de zile, începând cu punerea în executare a mandatelor, iar pentru o parte dintre inculpați perioada este stabilită explicit între 6 octombrie și 4 noiembrie 2026, inclusiv.



Decizia Tribunalului poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

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