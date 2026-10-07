Iubitorii de operă și de spectacole deosebite sunt invitați, miercuri, 7 octombrie, la un eveniment artistic deosebit. „Carmen Eternă”, spectacol inspirat de celebra operă a lui Georges Bizet, va fi prezentat la Casa de Cultură a Sindicatelor din Satu Mare, începând cu ora 19:00.

Producția este pusă în scenă de Asociația Culturală ClassAct, în colaborare cu o echipă artistică ce propune publicului o reinterpretare a poveștii celebrei Carmen, una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite eroine ale repertoriului liric.

Muzica spectacolului poartă semnătura compozitorului francez Georges Bizet, iar libretul este semnat de Henri Meilhac și Ludovic Halévy, după nuvela lui Prosper Mérimée.

O distribuție numeroasă și o viziune scenică aparte

În rolul lui Carmen va putea fi urmărită Adina Papadimas, în timp ce rolul lui Don José îi revine lui Paul Celmare. Din distribuție mai fac parte Mirela Bunoaică – Micaëla, Fang Shuang – Escamillo, Miruna Iancu – Frasquita, Alexandrina Stan – Mercedes, Adrian Dumitru – Dancairo, Ciprian Pahonea – Remendado și Alexandru Grăjdeanu – Zuniga.

Spectacolul beneficiază de o echipă artistică și tehnică dedicată. Ciprian Pahonea este responsabil de formarea spectacolului, editarea și prelucrarea sunetului, în timp ce traducerea și adaptarea dialogurilor, imaginea scenică și regia îi aparțin arh. Cătălin I. Arbore.

Organizatorii promit o experiență scenică în care muzica, jocul actoricesc și imaginea se întâlnesc pentru a reda povestea pasională, dramatică și nemuritoare a lui Carmen.

O poveste despre pasiune, libertate și destin

„Carmen” este una dintre operele care au depășit de mult granițele scenei lirice, devenind un reper al culturii universale. Povestea pasiunii dintre Carmen și Don José, marcată de iubire, gelozie, libertate și un destin tragic, continuă să impresioneze publicul de generații întregi.

La Satu Mare, povestea revine în fața spectatorilor sub titlul „Carmen Eternă”, într-o montare care își propune să păstreze forța dramatică a operei lui Bizet, oferind în același timp o viziune scenică proprie.

Spectacolul are loc miercuri, 7 octombrie, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Satu Mare.

Un spectacol pentru iubitorii muzicii, ai teatrului și ai marilor povești de dragoste, dar și pentru cei care doresc să descopere o abordare aparte a uneia dintre cele mai cunoscute opere din lume.



