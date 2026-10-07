Duminică, 18 octombrie 2026, tradiția, cântecul și portul popular vor fi din nou în centrul atenției la Medieșu Aurit , unde Primăria și Consiliul Local organizează cea de-a X-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Rozmarin în colțul mesii” .

Evenimentul promite o zi de sărbătoare, în care folclorul, tradițiile și valorile autentice ale comunității se vor împleti cu momente artistice și emoționante, într-o atmosferă dedicată iubitorilor de cultură și de cântec popular.

Festivalul este o invitație adresată tuturor celor care doresc să redescopere frumusețea tradițiilor românești și să se bucure de portul popular, cântecul și obiceiurile transmise din generație în generație.

Spectacol de gală și momente speciale

Programul zilei va începe cu spectacolul de gală, programat de la ora 17:00, care va reuni mai multe momente pregătite special pentru această ediție aniversară.

Pe scenă va urca Corul Medieșana, iar un moment aparte îl va reprezenta premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsnicie. Longevitatea acestor familii va fi astfel celebrată în cadrul unei comunități care pune preț pe familie, respect și continuitate.

Publicul va putea urmări și un moment susținut de Corul Bisericii Ortodoxe Române „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Medieșu Aurit.

Un alt moment important al serii va fi decernarea premiilor pentru câștigătorii festivalului, urmată de recitalul laureaților concursului.

Invitați speciali

Ediția din acest an îi aduce în fața publicului pe Lavinia Roman, Ionel Sabo și Petrică Mureșan, trei invitați speciali care vor contribui la atmosfera de sărbătoare a evenimentului.

Prezentatori Aurica Flonta şi Marius Chiş.

Organizatorii îi invită pe locuitorii din Medieșu Aurit și pe toți iubitorii de folclor din județ și din regiune să participe la această sărbătoare dedicată tradiției.

A X-a ediție a Festivalului „Rozmarin în colțul mesii” se dorește a fi nu doar un spectacol, ci și o întâlnire cu rădăcinile, cu portul și cântecul popular, cu oamenii și poveștile unei comunități care își păstrează cu mândrie identitatea culturală.

Duminică, 18 octombrie 2026, la Medieșu Aurit – o zi în care tradiția prinde din nou viață!

Vă așteptăm cu drag la Căminul Cultural din Medieșu Aurit!



