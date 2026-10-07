La mulți ani, Mariana Sălăgean!

O zi specială pentru Mariana Sălăgean, inspector școlar general adjunct, care își sărbătorește astăzi ziua de naștere!

Cu acest frumos prilej, Gazeta de Nord-Vest și Nord-Vest TV îi transmit cele mai calde și sincere urări de sănătate, fericire, putere de muncă și împliniri, atât pe plan profesional, cât și personal.

Vă dorim ca fiecare zi să vă aducă motive de bucurie, oameni frumoși aproape și cât mai multe proiecte încununate de succes. Să aveți parte de liniște sufletească, respect și apreciere, iar toate dorințele să devină realitate!

La mulți ani frumoși și binecuvântați, doamna Mariana Sălăgean!