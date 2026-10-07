Fostul primar al orașului Ardud, Ovidiu Duma, a fost invitatul emisiunii „Actualitatea Sătmăreană” de la Nord-Vest TV, unde a vorbit despre încheierea mandatului său, proiectele lăsate în urmă, conflictul cu Agenția Națională de Integritate și planurile sale pentru viitor. Duma spune că își dorește să revină în administrația locală și anunță că intenționează să candideze din nou pentru funcția de primar în 2028.

Una dintre cele mai emoționante teme abordate în emisiune a fost întâlnirea fostului edil cu locuitorii din Baba Novac, la evenimentul dedicat dezvelirii bustului lui Avram Iancu. Ovidiu Duma a mărturisit că a fost impresionat de reacția oamenilor și de mesajele de susținere primite după plecarea sa din Primăria Ardud.

„M-am bucurat să am parte de căldura oamenilor din Baba Novac”, a spus fostul primar, care consideră că această reacție reprezintă o confirmare a muncii depuse în cei aproape 30 de ani de activitate în administrație.

Duma acuză o „lege nedreaptă” și vorbește despre o dublă sancțiune

O parte importantă a discuției s-a concentrat asupra modului în care Ovidiu Duma și-a încheiat mandatul. Fostul primar susține că a fost îndepărtat ca urmare a aplicării Legii 180/2026, despre care afirmă că ar fi fost adoptată „cu dedicație”.

Duma a ridicat și o altă problemă pe care spune că nu a apucat să o menționeze în timpul emisiunii: în opinia sa, legea produce o dublă sancționare pentru aceeași faptă.

„Pe lângă faptul că Legea 180/2026 acționează retroactiv, instituie și o dublă sancțiune pentru aceeași faptă. Eu am fost deja sancționat pe legea veche cu diminuarea indemnizației pe șase luni”, a transmis ulterior fostul edil.

Afirmația reprezintă poziția lui Ovidiu Duma în legătură cu situația juridică în care se află, iar legalitatea și efectele concrete ale aplicării legii sunt chestiuni care țin de interpretarea și soluționarea de către autoritățile și instanțele competente.

„În 2028 voi candida din nou”

În ciuda modului în care s-a încheiat mandatul, Ovidiu Duma spune că nu intenționează să se retragă definitiv din administrația publică.

Potrivit acestuia, interdicția de a ocupa funcția de primar este de trei ani de la rămânerea definitivă a raportului, iar în cazul său aceasta ar urma să expire înaintea alegerilor din 2028.

„Voi și face în 2028. Pot să spun de pe acum că îmi doresc și intenționez să candidez”, a declarat Ovidiu Duma.

Fostul edil a făcut o distincție clară între pierderea alegerilor și situația actuală. El a amintit că, în trecut, a pierdut o competiție electorală, însă atunci a considerat rezultatul firesc, deoarece alegerea aparținea comunității.

„Atunci nu am avut de ce să fiu supărat (...) comunitatea a considerat că este bine să acorde încredere unei alte persoane”, a explicat Duma. În schimb, spune el, situația actuală este diferită, deoarece nu electoratul a decis încheierea mandatului.

Șoseaua de centură a Ardudului, proiect blocat

Un alt subiect important al emisiunii a fost șoseaua de centură a Ardudului, proiect pentru care Ovidiu Duma spune că administrația locală a muncit aproximativ trei ani și jumătate.

Fostul primar afirmă că au fost parcurse etapele necesare pentru finanțare, studiul de fezabilitate, documentațiile și cele 26 de avize, precum și șase comisii tehnice ministeriale și interministeriale.

Potrivit lui Duma, documentația a ajuns la Guvern pentru emiterea hotărârii necesare scoaterii la licitație a proiectului tehnic și a execuției, însă procesul ar fi fost blocat de situația Guvernului interimar.

„De o jumătate de an, Ardudul, munca noastră pentru acest obiectiv, zace acolo fără ca să i se fi putut da drumul să meargă mai departe”, a declarat fostul primar.

Proiecte începute și rămase în administrația Ardudului

Duma spune că în momentul plecării sale din Primărie existau mai multe proiecte aflate în execuție sau câștigate și care trebuie duse mai departe.

Printre acestea se numără și proiectul pentru reabilitarea unei foste școli din Baba Novac, clădire afectată în trecut de un incendiu. Planul era ca imobilul să fie transformat într-un spațiu cu funcțiuni culturale și sociale, inclusiv pentru copii, tineri și persoane vârstnice.

Fostul edil spune că acesta este unul dintre proiectele pe care regretă că nu a reușit să le vadă finalizate.

Explicații privind acuzațiile referitoare la ANI

În emisiune, Ovidiu Duma a oferit și explicații cu privire la situația sa în raport cu ANI, în special în legătură cu un contract de achiziție de produse de igienă în perioada pandemiei.

Acesta susține că era vorba despre un contract în valoare de aproximativ 21.000 de lei, încheiat între Primărie și o societate la care afirmă că fusese membru fondator cu aproximativ 20 de ani în urmă.

Duma afirmă că nu a semnat contractul, că nu a primit bani sau dividende de la societatea respectivă și că aceste aspecte au fost prezentate în fața ANI.

El a vorbit și despre situația fiicei sale, angajată în administrația locală în urma unui concurs, susținând că aceasta îndeplinea condițiile de studii și că procedura a fost verificată de instituțiile competente.

„Mi-am sacrificat viața personală pentru comunitate”

Privind în urmă la perioada petrecută în administrație, Ovidiu Duma recunoaște că activitatea de primar a avut un cost și în plan personal.

Fostul edil spune că a lucrat deseori de dimineața până seara, inclusiv în weekenduri, și că numeroasele deplasări pentru obținerea finanțărilor și dezvoltarea proiectelor au însemnat mai puțin timp petrecut alături de familie.

„Mi-am sacrificat pe undeva viața personală, familială, pentru comunitate”, a mărturisit Duma.

Pentru perioada următoare, fostul primar spune că își va acorda mai mult timp familiei și că intenționează să ia o pauză după o perioadă în care, după cum afirmă, rareori și-a permis mai mult de o săptămână de concediu pe an.

Un mesaj pentru noua administrație

La finalul discuției, Ovidiu Duma a transmis că își dorește ca proiectele începute în perioada mandatelor sale să fie continuate de actuala administrație.

„Sunt proiecte acum în execuție, sunt proiecte pe care le avem câștigate și care urmează și trebuie să fie implementate”, a spus acesta.

Fostul primar consideră că Ardudul trebuie să continue direcția de dezvoltare începută în ultimii ani, indiferent de schimbările politice.

După aproape trei decenii în administrație, Ovidiu Duma spune că nu privește perioada următoare ca pe un final, ci ca pe o etapă de pauză înaintea unei posibile reveniri. Ținta declarată este anul 2028, când spune că intenționează să candideze din nou pentru Primăria Ardud.

Florin Cristian Mureșan