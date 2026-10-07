Senatorul UDMR de Satu Mare, Turos Lorand , transmite că România are nevoie urgentă de o guvernare funcțională și de o majoritate parlamentară capabilă să susțină deciziile importante care urmează în perioada următoare.

Într-o declarație privind situația politică actuală, senatorul sătmărean a subliniat că perioada de incertitudine nu mai poate continua și că este nevoie de formarea cât mai rapidă a unei majorități parlamentare.

„Am afirmat ceea ce este cel mai important: oamenii au nevoie de o guvernare funcțională și deplină, cât mai curând posibil”, a declarat Turos Lorand.

Potrivit acestuia, România se apropie de o perioadă de aproximativ o lună de blocaj, iar această situație trebuie depășită. Senatorul atrage atenția în special asupra deciziilor importante care urmează, printre acestea numărându-se și aprobarea bugetului pentru anul viitor.

„Suntem aproape de o închidere de aproximativ o lună, iar această situație nu mai poate fi târâtă. Urmează decizii importante pentru noi, inclusiv aprobarea bugetului pe anul viitor. Oamenii trebuie să știe la ce să se aștepte anul viitor”, a afirmat senatorul UDMR.

UDMR vede posibilă o majoritate bazată pe vechea coaliție

În ceea ce privește configurația unei eventuale majorități parlamentare, Turos Lorand consideră că aceasta ar putea fi construită pornind de la partidele care au făcut parte din coaliția anterioară.

Senatorul UDMR susține însă că participarea tuturor formațiunilor nu este obligatorie, dar consideră esențială prezența PNL și PSD, fără de care, în opinia sa, nu poate fi asigurată o majoritate parlamentară.

„O majoritate muncitoare poate fi formată din partidele coaliției anterioare. Nu toți trebuie să participe, dar e neapărat nevoie de PNL și PSD: fără ei, nu se poate crea majoritate parlamentară”, a explicat Turos Lorand.

În același timp, senatorul a precizat că UDMR exclude o colaborare parlamentară cu AUR și SOS, afirmând că formațiunea nu poate vota împreună cu acestea pentru formarea unei majorități.

„Nu putem vota împreună AUR și SOS, nu putem forma o majoritate comună cu ei. Suntem gata să discutăm orice altă schimbare”, a declarat senatorul sătmărean.

Alegerea premierului, o decizie dificilă

Un alt punct important îl reprezintă desemnarea persoanei care ar urma să conducă viitorul Guvern. Turos Lorand recunoaște că decizia va fi una dificilă și consideră că viitorul premier trebuie să fie capabil să poarte negocieri cu partidele politice și să propună un program de guvernare care să poată obține sprijinul unei majorități parlamentare.

„Va fi foarte greu să decidem pe cine va numi președintele pentru a conduce guvernul. Dacă este capabil să se angajeze în dialog cu partidele și să ofere un program care poate fi susținut de majoritate, atunci guvernul nostru se poate forma relativ rapid”, a mai afirmat Turos Lorand.

Mesajul senatorului UDMR este, astfel, unul centrat pe necesitatea deblocării situației politice și formării rapide a unei majorități capabile să susțină un nou Executiv și să ia deciziile necesare pentru funcționarea statului.