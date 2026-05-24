Unirea Tășnad a încheiat un sezon peste așteptări

Sezonul de poveste al celor de la Unirea Tășnad s-a încheiat sâmbătă seara pe unul dintre cele mai fierbinți terenuri din vestul țării, în fața unei formații de tradiție, Politehnica Timișoara, care și-a sărbătorit promovarea în Liga a 2-a cu o victorie obținută pe final, scor 3–0.Deși diferența de pe tabelă pare severă, realitatea din teren a fost alta timp de aproape 75 de minute. Tășnădenii au rezistat excelent, au fost organizați și combativi, iar portarul Traia a avut o prestație foarte bună, inclusiv la penalty-ul apărat în minutul 58 la șutul lui Rotariu.Într-o atmosferă superbă, creată de fanii alb-violeți și de cei aproximativ 70 de suporteri veniți din Germania, prieteni ai galeriei timișorene, formația pregătită de Mihai Sabău-Svegler a ținut piept liderului seriei și a cedat abia în ultimul sfert de oră.După mai multe ocazii mari ratate și chiar o bară, Poli a deschis scorul în minutul 74 prin Raul Haiduc. Același jucător a pasat decisiv trei minute mai târziu pentru Vlăduț Morar, iar în prelungiri Romario Benzar a închis tabela la 3–0, într-un moment în care gazdele evoluau deja în inferioritate numerică.La spectacolul de pe stadion a participat și cunoscutul om de televiziune Virgil Ianțu, invitat să dea lovitura simbolică de start. Realizatorul emisiunii Câștigă România! și-a arătat încă o dată simpatia pentru culorile alb-violete.Dincolo de rezultatul ultimei etape, sezonul rămâne unul remarcabil pentru Unirea Tășnad. Echipa a terminat pe locul 6 în play-off-ul Seriei 4, într-o companie selectă, alături de cluburi cu tradiție, bugete importante și obiective mari precum Politehnica Timișoara, CSM Unirea Alba Iulia, SCM Zalău sau CS Minaur Baia Mare.Pentru o comunitate mică precum Tășnadul, calificarea în play-off și parcursul avut reprezintă o performanță deosebită, obținută prin muncă, unitate și spirit de echipă. Iar mesajul transmis de club la finalul sezonului spune totul despre această echipă:„A fost o onoare pentru noi să jucăm într-o atmosferă precum cea de la Timișoara. Se încheie un sezon lung, cu rezultate mult peste așteptări. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi pe parcursul acestui drum. Acest sezon ne-a arătat că prin muncă, unitate și caracter putem depăși orice obiectiv.”Politehnica Timișoara: Enășescu – Ene (70, Gavrilă), Pedro, C. Toma – Rotariu – Vasluian (79, Benzar), Marincu (cpt.; 46, Gogor), Dîrlea, Burlacu-Luca (70, Vlaicu) – Cooper (60, Morar), Haiduc. Pe bancă: Micu – Amariei, Savianu și Angelo Radu. Antrenor: Dan Alexa.Unirea Tășnad: Traia – Funkenhauzer, Gomez (83, Chifor), Negrea, Vajda (cpt.) – D. Matei, Kouadio (83, Ciul) – Topan (80, Tătaru), Băciuț (75, An. Militaru), Chitaș (75, Vultur) – Sanogo. Pe bancă: V. Dumitru – Csatani, Nintaș și D. Szekely. Antrenor: Mihai Sabău-Svegler.Director ethnic: Ioan Stelescu.Rezultatele ultimei etape – Play-off Seria 4Metalurgistul Cugir – CS Minaur Baia Mare 3–3Viitorul Arad – SCM Zalău 0–2Politehnica Timișoara – Unirea Tășnad 3–0CSM Unirea Alba Iulia – Sănătatea Cluj 1–0Clasament final play-off1.Politehnica Timișoara – 32 puncte2.CSM Unirea Alba Iulia – 27 puncte3.SCM Zalău – 24 puncte4.Sănătatea Cluj – 24 puncte5.CS Minaur Baia Mare – 18 puncte6.Unirea Tășnad – 18 puncte7.Metalurgistul Cugir – 14 puncte