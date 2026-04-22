Polițiștii locali au intervenit în zona Micro 16 pentru eliberarea spațiului public ocupat ilegal de persoane fără adăpost



O acțiune a autorităților locale a avut loc astăzi în municipiul Satu Mare, unde polițiștii locali au intervenit pe malul râului Someș pentru a elibera un perimetru ocupat abuziv. Zona vizată, situată în cartierul Micro 16, devenise, în timp, un spațiu de locuire improvizat.

Spațiu public transformat în tabără improvizată

Intervenția Poliția Locală Satu Mare a vizat mai multe persoane fără adăpost care și-au instalat corturi pe domeniul public, în afara oricărui cadru legal.

Zona a fost astfel transformată într-o așezare neautorizată, cu riscuri atât pentru ocupanți, cât și pentru comunitate.

Legitimați și somați să elibereze zona

Polițiștii locali au procedat la legitimarea tuturor persoanelor identificate în perimetru și le-au adus la cunoștință prevederile legale.

Aceștia au fost informați că ocuparea abuzivă a spațiului public constituie contravenție și au fost somați să elibereze imediat locația.

Minori, în condiții improprii

Un aspect deosebit de grav constatat în timpul acțiunii a fost prezența mai multor minori în tabăra improvizată. Copiii trăiau în condiții necorespunzătoare, fapt care a determinat intervenția instituțiilor competente.

Polițiștii locali au întocmit documentația necesară și au informat autoritățile abilitate pentru a evalua situația și a lua măsurile care se impun.

O problemă socială, dincolo de sancțiuni

Acțiunea readuce în prim-plan nu doar necesitatea respectării legii, ci și dimensiunea socială a fenomenului persoanelor fără adăpost.

Dincolo de măsurile contravenționale, situațiile de acest tip ridică întrebări legate de sprijinul social și protecția celor vulnerabili, mai ales atunci când sunt implicați copii.