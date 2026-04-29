Ghișeele pentru evidența persoanelor și taxele locale vor fi închise în prima zi a lunii. Serviciul de stare civilă va funcționa limitat, doar pentru cazuri de deces





Primăria Municipiului Satu Mare anunță programul special de funcționare al serviciilor publice în perioada 1–3 mai 2026, în contextul minivacanței de Ziua Muncii.

Evidența Persoanelor și Ghișeu Unic

Activitatea cu publicul va fi suspendată:

Vineri, 1 mai – închis

Sâmbătă, 2 mai – închis

Program redus la Starea Civilă

Serviciul de stare civilă va avea un program limitat:

Vineri, 1 mai – închis

Sâmbătă, 2 mai – deschis între orele 09:00 – 12:00, exclusiv pentru înregistrarea deceselor

Căsătoriile vor avea loc conform programărilor deja stabilite.

Casierii DITL închise

Casieriile Direcția Impozite și Taxe Locale Satu Mare din Centrul Comercial Someșul, etajul IV, vor fi închise vineri, 1 mai.

De asemenea, sediul DITL din Piața Romană (bloc D8) nu va avea program cu publicul în aceeași zi.

Alternative pentru plata taxelor

Reprezentanții Direcția Impozite și Taxe Locale Satu Mare recomandă contribuabililor utilizarea metodelor online pentru achitarea taxelor, impozitelor și amenzilor.

Plățile pot fi efectuate prin platforma digitală a primăriei, prin portalul național Ghiseul.ro sau prin stațiile SelfPay.

Recomandări pentru cetățeni

Autoritățile locale îi încurajează pe sătmăreni să își planifice din timp interacțiunea cu instituțiile publice și să utilizeze serviciile online disponibile pentru a evita deplasările inutile în această perioadă.