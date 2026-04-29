Paula Fogaș preia funcția de președinte, alături de o echipă executivă nouă. Organizația își propune consolidarea relațiilor economice româno-germane în regiunea de Nord-Vest





Asociația Economică Germano-Română pentru Regiunea de Nord-Vest și-a desemnat noua conducere în cadrul Adunării Generale desfășurate în 23 aprilie 2026, marcând începutul unui nou mandat pentru coordonarea activităților organizației.

Noua echipă de conducere

În urma votului membrilor, funcția de președinte va fi ocupată de Paula Fogaș. Alături de aceasta, în rolurile de vicepreședinți au fost desemnați Iuliu Cadar și Dan Brumboiu.

Din echipa de conducere mai fac parte, în calitate de membri, Tiberiu Markos și Vasile Steiger.

Obiectivele noului mandat

Reprezentanții organizației au transmis că noua conducere își asumă continuarea și consolidarea misiunii DRW:

„Adresăm mulțumiri tuturor membrilor pentru încrederea acordată noii echipe de conducere și pentru susținerea continuă a misiunii DRW. Noua conducere își reafirmă angajamentul de a consolida rolul DRW ca platformă de dialog și colaborare între mediul economic românesc și cel german, precum și între companii și instituțiile publice relevante din regiunea de Nord-Vest.”

Rolul DRW în regiune

Asociația Economică Germano-Română pentru Regiunea de Nord-Vest reprezintă un actor important în facilitarea cooperării economice între România și Germania, contribuind la dezvoltarea relațiilor de afaceri și la susținerea mediului antreprenorial din regiune.

Perspective

Prin noua echipă de conducere, organizația își propune să își consolideze poziția de platformă de dialog între mediul privat și instituțiile publice, cu accent pe dezvoltarea economică durabilă în nord-vestul României.