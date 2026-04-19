Bursa zvonurilor 19.04.2026 22:45
Bemveu pe două, caracter minim: lecții din diaspora
În Satu Mare, unde locurile de parcare pentru persoane cu handicap sunt mai rare decât bunul-simț la volan, și-a făcut apariția o adevărată „valoare” întoarsă din diaspora. Cu un BMW cu numere de Austria, omul nostru a decis că două locuri speciale sunt, de fapt, unul singur… dar pentru el.
Nu știm dacă mașina are nevoie de spațiu extra pentru ego sau dacă șoferul a confundat semnul de handicap cu un fel de VIP parking pentru cei „realizați pe afară”. Cert e că a reușit performanța rară de a demonstra că poți ocupa două locuri fără să ai loc nici măcar pentru o idee bună.
Poate că în Austria regulile sunt opționale pentru cei cu „bemveu” și stimă de sine supradimensionată. Sau poate omul doar a vrut să arate că, indiferent unde pleci, caracterul rămâne… parcat strâmb.
Între timp, cei care chiar au nevoie de acele locuri pot să admire de la distanță această lecție practică de civism balcanic exportat și reimportat. Cu TVA inclus.
