Stațiile de autobuz nu sunt panouri de publicitate!

Bursa zvonurilor 06.04.2026 22:04
Se pare că unii călători au descoperit o nouă formă de artă urbană: lipitul afișelor pe stâlpii și panourile stațiilor Transurban.  Doar că… regulamentul nu e de acord.
Transurban ne reamintește cu zâmbetul pe buze (și cu amendă între 500 și 1.500 lei) că stațiile nu sunt loc de „publicitate ad-hoc”. Așadar, data viitoare când vrei să-ți faci campanie pentru prăjituri de Paște , platouri pentru evenimente sau cursuri de yoga, mai bine oprește-te la panoul de acasă, nu la autobuz.  
În concluzie: panourile Transurban sunt pentru informații oficiale, nu pentru afișe improvizate. Cine respectă regulile, circulă civilizat și scapă de amendă. Cine nu… plătește pentru „arta urbană”. 


Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
