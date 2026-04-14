„Vânătoare de papagali” pe șoselele din Satu Mare

De Paște, în loc de stropit, polițiștii sătmăreni au ieșit la… „vânătoare de papagali” în trafic – idee ilustrată sugestiv de comunitatea Drivers SM New, care a ironizat valul de sancțiuni din aceste zile.

Rezultatele nu au întârziat: 50 de șoferi au rămas fără permis, iar amenzile au curs pe bandă rulantă. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, în perioada 10–13 aprilie au fost aplicate peste 800 de sancțiuni rutiere și alte câteva sute pentru ordine publică, în valoare de sute de mii de lei.

Oricât de scump ar fi combustibilul în Satu Mare, se găsesc mereu șoferi dispuși să plătească nu doar plinul mașinii, ci și „plinul” statului, din amenzi. Cu accelerația apăsată și regulile ignorate, unii au confundat șoseaua cu pista – până la întâlnirea cu poliția.

Morala e simplă: dacă tot „zbori” ca un papagal prin trafic, să nu te mire când aterizezi direct și fără pene și … fără permis.





