Cu așa mașină, chiar ai nevoie de două locuri

O nouă dovadă de lipsă de respect în trafic a fost surprinsă într-o parcare din municipiul Satu Mare, unde șoferul unui autoturism de teren a decis că regulile nu sunt pentru el.

Așa cum se poate observa din imagine, mașina este parcată pe două locuri, ocupând abuziv spațiul destinat altor participanți la trafic. Într-o zonă unde locurile de parcare sunt oricum limitate, astfel de comportamente nu fac decât să creeze frustrare și disconfort pentru ceilalți șoferi.

Tot mai mulți sătmăreni se plâng de astfel de situații, în care unii șoferi ignoră regulile de bază și ocupă abuziv locurile de parcare, fără a se gândi la ceilalți.