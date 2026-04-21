Un mesaj devenit viral pe WhatsApp anunță, alarmist, că de vineri, ora 14:00, toate drumurile naționale și expres din România ar fi monitorizate integral printr-un sistem uriaș de camere inteligente, capabil să verifice RCA, ITP, rovinieta și chiar să aplice amenzi automat. Sună impresionant. Doar că… realitatea e ceva mai puțin spectaculoasă.

În lipsa unei confirmări oficiale din partea Poliției Române sau a Ministerului Afacerilor Interne, mesajul trebuie tratat cu maximă rezervă. Astfel de „avertismente” circulă periodic pe WhatsApp și, de multe ori, combină informații reale (există camere, există proiecte de digitalizare) cu exagerări sau chiar invenții.

Da, România are sisteme de monitorizare a traficului. Da, există camere pe autostrăzi și drumuri naționale. Și da, proiecte precum eTransport sau diverse inițiative de digitalizare sunt în derulare.

Dar ideea unui sistem complet, activ „de vineri”, care să acopere simultan toate drumurile și să genereze amenzi automat, fără anunț oficial clar, ține mai degrabă de zona zvonurilor virale decât de o măsură implementată peste noapte.

La fel și partea cu „recunoașterea facială în trafic” sau „control total al mobilității”, sună , deocamfdată, mai mult a scenariu de film decât a comunicare instituțională.

Ne întrebăm și noi, de ce prind astfel de mesaje. Simplu: frica și amenzile. Într-o țară unde sancțiunile rutiere nu sunt deloc mici, orice mesaj care sugerează controale masive devine rapid viral. Iar când îl primești de la „un prieten care știe sigur”, pare și mai credibil.

Iar ca o concluzie la bursa noastră de azi… Nu, nu s-a transformat România peste noapte într-un „Big Brother rutier”. Dar nici nu e cazul să apăsăm pedala mai tare din acest motiv.

Pentru că, indiferent dacă sunt 100 sau 10.000 de camere, regula rămâne aceeași: condusul regulamentar e cea mai sigură „aplicație” anti-amendă.

Și, la cât au ajuns prețurile la combustibil și sancțiuni, parcă nu-ți vine să le „plătești la pachet”, ca și cum ar trece toate odată prin… strâmtoarea Urmuz...



