Cea de-a LXVIII-a ediție a festivalului Sâmbra Oilor a debutat duminică, 3 mai 2026, pe tradiționalul deal dintre Huta Certeze și Moișeni, reunind iubitorii de folclor și tradiții autentice din întreaga regiune.

Tradiții păstrate cu sfințenie

Evenimentul a început la ora 11:00 cu evoluția ansamblurilor folclorice din mai multe localități ale județului Satu Mare, alături de momente susținute de elevii din Bătarci și ansamblurile „Oașul” și „Sânzienele” din Negrești-Oaș.

La ora 13.00 va avea loc deschiderea ofciaială.

Un punct central al manifestării îl reprezintă momentul „sâmbra oilor” – măsurișul laptelui și sfințirea turmelor – programat la ora 13:20, simbol al începutului sezonului pastoral.

Artiști îndrăgiți pe scenă

Pe parcursul zilei, publicul s-a bucurat de recitaluri susținute de artiști apreciați ai muzicii populare, precum Ionela Bumb, Lavinia Pop, Andreea Mone, Gabriela Gavriș, Maria Petca Poptean și Aurel Tămaș.

Atmosfera a fost completată de prestațiile Fraților Zele, ale artiștilor Nicolae Mureșan și Nicușor Mureșan, dar și de participarea unor ansambluri din țară și diaspora, precum „Vocea Diasporei Române în Franța” și „Dorul Oșenilor”.

Final în ritm tradițional

Festivalul va fi încheiat în jurul orei 18:00, cu evoluțiile ansamblurilor „Cununița”, „Cununița Năzdrăvană” și „Mugurii Codrului” din Mireșu Mare.

Un reper cultural regional

Organizat de Consiliul Județean Satu Mare, în parteneriat cu Instituția Prefectului – Județul Satu Mare, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, primăriile din Certeze și Negrești-Oaș, precum și Casa de Cultură Negrești-Oaș, festivalul rămâne unul dintre cele mai importante evenimente dedicate tradițiilor din nord-vestul României.