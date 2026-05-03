Duminică, 3 mai 2026, pe binecunoscutul deal de la Huta Certeze și Moișeni, a avut loc cea de-a 68-a ediție a Sâmbrei Oilor, cea mai mare și reprezentativă sărbătoare câmpenească din Țara Oașului, un eveniment de referință pentru identitatea culturală a județului Satu Mare.



Mii de participanți, localnici și oaspeți veniți din întreaga țară, au fost prezenți pentru a celebra tradițiile autentice oșenești, într-o atmosferă plină de emoție, culoare și respect față de valorile care ne definesc. Portul popular, muzica și dansurile tradiționale au reconfirmat, încă o dată, forța comunității și legătura dintre generații.



La eveniment au participat: președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, europarlamentarul Gheorghe Cârciu, vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, secretarul executiv PSD Satu Mare, primarul orașului Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca, președintele PSD Mun. Satu Mare, Adrian Micle, președintele TSD Satu Mare, Bianca Șorian, primarul comunei Racșa, Toma Betea, primarul comunei Crucișor, Sergiu Andrei, consilierii județeni, consilierii locali, președinții structurilor interne de partid, alături de colegii din întreaga echipă județeană social-democrată.



Sâmbra Oilor rămâne un simbol al continuității, al respectului pentru muncă și pentru tradițiile moștenite din străbuni, dar și o expresie vie a spiritului comunitar care caracterizează această zonă unică a României.