Campanie locală pentru promovarea noilor documente digitale, în contextul modernizării administrației pub lice



Primăria comunei Medieșu Aurit informează cetățenii cu privire la demararea campaniei de promovare și facilitare a emiterii Cărții Electronice de Identitate (CEI), în conformitate cu directivele Ministerului Afacerilor Interne și ale Prefecturii Satu Mare. Inițiativa se înscrie în procesul amplu de digitalizare a serviciilor publice din România.

Un pas spre digitalizarea administrației

Implementarea Cărții Electronice de Identitate face parte din reformele susținute prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), având ca scop modernizarea relației dintre cetățean și instituțiile statului, precum și eficientizarea serviciilor administrative.

Avantajele noii cărți de identitate

Noua carte electronică de identitate oferă o serie de beneficii importante pentru utilizatori. Printre acestea se numără accesul facil la servicii publice online, posibilitatea utilizării semnăturii electronice pentru autentificare și semnarea documentelor, precum și un nivel sporit de securitate a datelor personale.

De asemenea, documentul poate fi folosit ca act de călătorie în interiorul Uniunii Europene, contribuind la simplificarea deplasărilor. Totodată, utilizarea acestuia reduce timpul petrecut la ghișee și simplifică interacțiunea cu instituțiile publice.

Sprijin pentru cetățeni la nivel local

Reprezentanții Serviciului de Evidență a Persoanelor din cadrul primăriei sunt pregătiți să ofere informații și sprijin cetățenilor interesați de obținerea noii cărți de identitate. Sunt încurajați să se adreseze instituției în special cei care nu dețin un act de identitate valabil sau ale căror documente au expirat.

Acces la servicii moderne

Autoritățile locale îi invită pe cetățeni să se prezinte la sediul primăriei pentru a intra în legalitate și pentru a beneficia de avantajele noilor tehnologii, într-un demers care urmărește adaptarea comunității la standardele administrației moderne.