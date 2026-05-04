Echipajele SMURD au gestionat majoritatea intervențiilor, în timp ce incendiile de vegetație și gospodării au solicitat intervenții rapide în teren



În perioada 1–3 mai, pompierii militari din Satu Mare au desfășurat un total de 60 de misiuni, acoperind o gamă variată de intervenții – de la acordarea primului ajutor medical de urgență, până la stingerea incendiilor și asigurarea măsurilor de prevenire în cadrul unor evenimente publice.

Misiunile SMURD, majoritare

Din totalul intervențiilor, 52 au fost realizate de echipajele SMURD, care au acordat asistență medicală de urgență persoanelor aflate în dificultate. Restul misiunilor au inclus stingerea incendiilor, salvarea de animale, monitorizarea unor zone cu risc și alte acțiuni specifice.

Incendiu de vegetație la Huta Certeze

Unul dintre cele mai importante evenimente s-a produs în data de 1 mai, în jurul orei 14:15, când pompierii Secției Negrești Oaș au intervenit în localitatea Huta Certeze pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată. Exista riscul de propagare la fondul forestier din apropiere, ceea ce a impus mobilizarea mai multor forțe.

Intervenția a reunit, pe lângă pompieri, reprezentanți ai Ocolului Silvic, membri ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și cetățeni din zonă. Incendiul a afectat aproximativ 6 hectare, iar dispozitivul de intervenție a fost suplimentat treptat, ajungând la circa 20 de persoane implicate. Situația a fost gestionată eficient, fără a fi necesară intervenția altor subunități.

Intervenții rapide în municipiu

Tot în data de 1 mai, pompierii Detașamentului Satu Mare au intervenit pe strada Aurel Vlaicu pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată, care a afectat o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați. Flăcările au fost lichidate în scurt timp.

În 2 mai, în jurul orei 20:24, echipajele aceluiași detașament au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească de pe strada Gheorghe Barițiu. Datorită intervenției prompte, incendiul nu s-a extins la locuința din apropiere.

Măsuri de siguranță la evenimente publice

Pe 3 mai, pompierii Secției Negrești Oaș au fost prezenți la evenimentul „Sâmbra Oilor”, desfășurat în localitatea Huta Certeze, unde au asigurat măsurile de prevenire și intervenție pentru siguranța participanților.

Apel la responsabilitate

Reprezentanții ISU reamintesc cetățenilor că arderea vegetației uscate este interzisă prin lege și poate avea consecințe grave asupra mediului și siguranței comunității. Respectarea măsurilor de prevenire rămâne esențială pentru evitarea unor astfel de situații.