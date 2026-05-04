CULTURĂ Elevii Liceului de Arte „Aurel Popp” reprezintă Satu Mare la Festivalul Paniaga din Rzeszów

Locale 04.05.2026 10:16
CULTURĂ Elevii Liceului de Arte „Aurel Popp” reprezintă Satu Mare la Festivalul Paniaga din Rzeszów
CULTURĂ Elevii Liceului de Arte „Aurel Popp” reprezintă Satu Mare la Festivalul Paniaga din Rzeszów
CULTURĂ Elevii Liceului de Arte „Aurel Popp” reprezintă Satu Mare la Festivalul Paniaga din Rzeszów
CULTURĂ Elevii Liceului de Arte „Aurel Popp” reprezintă Satu Mare la Festivalul Paniaga din Rzeszów
CULTURĂ Elevii Liceului de Arte „Aurel Popp” reprezintă Satu Mare la Festivalul Paniaga din Rzeszów
CULTURĂ Elevii Liceului de Arte „Aurel Popp” reprezintă Satu Mare la Festivalul Paniaga din Rzeszów
CULTURĂ Elevii Liceului de Arte „Aurel Popp” reprezintă Satu Mare la Festivalul Paniaga din Rzeszów

6 imagini in galerie

Participarea tinerilor artiști sătmăreni confirmă relațiile culturale solide dintre cele două orașe înfrățite


Municipiul Satu Mare a fost reprezentat cu succes la Festivalul Paniaga din Rzeszów, Polonia, prin participarea unui grup de elevi ai Liceului de Arte „Aurel Popp”. Prezența acestora în cadrul evenimentului subliniază importanța schimburilor culturale în consolidarea relațiilor internaționale la nivel local.

Implicare artistică și schimb cultural
Îndrumați de profesoara Király Gabriella, elevii sătmăreni au luat parte activ la programul cultural-artistic pregătit de organizatori. Prin momentele artistice susținute, aceștia au contribuit la diversitatea și dinamica festivalului, promovând totodată talentul și creativitatea tinerilor din Satu Mare.

Parteneriat consolidat prin cultură
Participarea la Festivalul Paniaga reflectă relația de înfrățire dintre municipiile Satu Mare și Rzeszów, construită în timp pe respect reciproc și valori comune. Astfel de inițiative contribuie la întărirea legăturilor culturale și la dezvoltarea unor colaborări durabile între comunități.

Un pas înainte în promovarea valorilor locale
Prezența elevilor de la Liceul de Arte „Aurel Popp” pe scena internațională reprezintă nu doar o oportunitate de afirmare artistică, ci și un prilej de a promova imaginea orașului Satu Mare în context european.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda