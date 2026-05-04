Participarea tinerilor artiști sătmăreni confirmă relațiile culturale solide dintre cele două orașe înfrățite



Municipiul Satu Mare a fost reprezentat cu succes la Festivalul Paniaga din Rzeszów, Polonia, prin participarea unui grup de elevi ai Liceului de Arte „Aurel Popp”. Prezența acestora în cadrul evenimentului subliniază importanța schimburilor culturale în consolidarea relațiilor internaționale la nivel local.

Implicare artistică și schimb cultural

Îndrumați de profesoara Király Gabriella, elevii sătmăreni au luat parte activ la programul cultural-artistic pregătit de organizatori. Prin momentele artistice susținute, aceștia au contribuit la diversitatea și dinamica festivalului, promovând totodată talentul și creativitatea tinerilor din Satu Mare.

Parteneriat consolidat prin cultură

Participarea la Festivalul Paniaga reflectă relația de înfrățire dintre municipiile Satu Mare și Rzeszów, construită în timp pe respect reciproc și valori comune. Astfel de inițiative contribuie la întărirea legăturilor culturale și la dezvoltarea unor colaborări durabile între comunități.

Un pas înainte în promovarea valorilor locale

Prezența elevilor de la Liceul de Arte „Aurel Popp” pe scena internațională reprezintă nu doar o oportunitate de afirmare artistică, ci și un prilej de a promova imaginea orașului Satu Mare în context european.