530 de persoane au ajuns la Urgențe în minivacanță, iar mai bine de o sută au avut nevoie de internare – cifrele arată o presiune constantă pe sistemul medical

Val de prezentări în doar 72 de ore

Unitatea de Primire Urgențe din Satu Mare a fost pusă la încercare în perioada 1 – 4 mai 2026, când nu mai puțin de 530 de pacienți au trecut pragul serviciului, fiecare cu probleme medicale variate, de la afecțiuni ușoare până la cazuri care au necesitat intervenții rapide.

Cifrele, reci dar grăitoare, conturează imaginea unui sistem care funcționează la limită în perioadele aglomerate. Practic, în medie, aproape 180 de pacienți au fost evaluați zilnic – un ritm care nu lasă loc de respiro pentru personalul medical.

Cazuri critice și urgențe reale

Dintre pacienții ajunși la UPU, 119 au fost încadrați la categoria „critici”, necesitând intervenție imediată, în timp ce 295 au reprezentat urgențe propriu-zise. Alte 116 cazuri au fost considerate non-urgente, dar au contribuit, inevitabil, la creșterea volumului de muncă.

Această distribuție ridică, din nou, o întrebare incomodă: câte dintre prezentările la Urgențe ar putea fi direcționate către medicina de familie sau ambulatorii, pentru a degreva un sistem deja suprasolicitat?

Internările, indicatorul gravității

Nu mai puțin de 121 de pacienți au necesitat internare, semn clar că o parte consistentă dintre cazuri nu au fost deloc minore. Aceștia au avut nevoie de investigații suplimentare și tratament de specialitate, ceea ce a pus presiune suplimentară pe secțiile spitalului.

Un tipar care se repetă

Minivacanțele și perioadele de sărbători aduc, aproape fără excepție, o creștere a numărului de prezentări la Urgențe. Fie că este vorba despre excese alimentare, accidente sau agravarea unor afecțiuni cronice, UPU devine primul și, uneori, singurul punct de acces pentru pacienți.

În spatele acestor cifre se află însă o realitate mai puțin vizibilă: medici și asistenți care lucrează contra cronometru, într-un sistem care, deși funcțional, este constant împins spre limită.