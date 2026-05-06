PSD ia în calcul formarea unui guvern alături de UDMR, minorități și grupuri parlamentare mici, cu Sorin Grindeanu propus pentru funcția de premier, potrivit unor surse politice.

Scenariul apare în contextul crizei declanșate de moțiunea de cenzură, care a adâncit tensiunile dintre principalele partide. PNL și USR au cerut PSD să guverneze împreună cu AUR, însă președintele Nicușor Dan exclude această variantă.

Consultările politice ar urma să înceapă chiar miercuri, liderii PSD, PNL, USR și UDMR fiind așteptați la discuții pentru conturarea unei noi majorități guvernamentale.