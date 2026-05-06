PSD ia în calcul formarea unui guvern alături de UDMR

Locale 06.05.2026 16:25
PSD ia în calcul formarea unui guvern alături de UDMR

PSD ia în calcul formarea unui guvern alături de UDMR, minorități și grupuri parlamentare mici, cu Sorin Grindeanu propus pentru funcția de premier, potrivit unor surse politice.

Scenariul apare în contextul crizei declanșate de moțiunea de cenzură, care a adâncit tensiunile dintre principalele partide. PNL și USR au cerut PSD să guverneze împreună cu AUR, însă președintele Nicușor Dan exclude această variantă.

Consultările politice ar urma să înceapă chiar miercuri, liderii PSD, PNL, USR și UDMR fiind așteptați la discuții pentru conturarea unei noi majorități guvernamentale.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
ggg
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda