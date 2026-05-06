Pe lângă rolul de director sportiv al echipei de senioare, Éles este implicat și în sectorul juvenil, fiind directorul secției feminine de la Academia Națională de Baschet din Pecs.





















Echipa feminină de baschet NKA Universitas Pecs a devenit marți seara campioană a Ungariei, la feminin. Pecs a câștigat întrecerea internă de o manieră entuziasmantă.Directorul sportiv al grupării maghiare este sătmăreanul Péter Éles, fostul preledinte, și manager de la CSM Satu Mare între 2007-2011 și antrenor la CSM Satu Mare în sezonul 2013-2014, cu care a fost vicecampion național. Născut la Satu Mare, Péter Éles (52 de ani) a mai lucrat și în baschetul din România la BC ICIM Arad și CSU Alba Iulia.Pecs a trecut marți cu 77-49, acasă, de DVSK Miskolc și a închis finala cu scorul de 3-0. În fața unei săli arhipline (2.800 de spectatori), gazdele au pornit ca din pușcă (23-10 după primul sfert) și aveau 41-23 la jumătatea meciului.De altfel, de-a lungul întregului sezon de campionat intern, NKA Universitas are 28 de victorii și o singură înfrângere. În play-off (sferturi, semifinală, finală), Pecs nu a pierdut niciun meci.