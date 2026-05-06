Scrimă Spadasinii de la CSM Olimpia țintesc un nou titlu național

Sala de Scrimă „Alexandru Csipler” din Satu Mare găzduiește, începând de joi, Campionatul Național de spadă pentru seniori, competiție în care echipa masculină de la CSM Olimpia Satu Mare pornește din postura de campioană en-titre.



Prima zi este rezervată probei individuale masculine, unde principalul favorit este Adrian Dabija, deținătorul titlului cucerit anul trecut. Din delegația sătmăreană mai fac parte campionul U23, Mézinger Márton, medaliatul cu bronz din 2024, Alex Oroian, dar și Tudor Surducan, Szabó Szabolcs și Szép Márton – toți pregătiți să lupte pentru un loc pe podium.

Patru dintre acești sportivi vor alcătui echipa care va intra vineri în concursul pe echipe, cu obiectiv clar: apărarea titlului. CSM Olimpia domină de ani buni această probă, reușind în 2025 să câștige pentru a opta oară consecutiv aurul național, în formula Adrian Dabija, Mézinger Márton, Alex Oroian și Tudor Surducan.

Supremația scrimei sătmărene în proba de spadă la masculin are rădăcini adânci: din 1989 până în 2016, titlurile au fost adjudecate de CS Satu Mare, iar din 2017 tradiția a fost continuată de CSM Olimpia.

Întrecerea va continua în weekend, când sunt programate probele feminine, tot în Sala de Scrimă „Alexandru Csipler” din Satu Mare.

La Satu Mare e așteptată multipla campioană la floretă Roxana Scarlat, precum și antrenorul federal de spadă, Zidaru Octavian.





