URGENȚĂ. Intervenție pe râul Someș: pompierii caută un bărbat posibil căzut dintr-o barcă, în zona localității Apa

Locale 06.05.2026 20:36
Echipaje specializate au fost mobilizate de urgență pentru o misiune contracronometru

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Satu Mare intervin, în aceste momente, pentru căutarea unei persoane posibil căzute în râul Someș, pe raza localității Apa.

Mobilizare rapidă de forțe

La fața locului au fost trimise de urgență o autospecială de stingere cu apă și spumă, o barcă de salvare, precum și un echipaj de terapie intensivă mobilă. Intervenția este asigurată de 8 cadre militare, care acționează coordonat pentru gestionarea situației.

Victimă posibilă: un bărbat de aproximativ 70 de ani

Potrivit primelor informații, este vorba despre un bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani, care ar fi căzut dintr-o barcă pneumatică în apele râului.

Căutări în desfășurare

Misiunea este în plină desfășurare, echipajele concentrându-și eforturile pentru localizarea și salvarea victimei. Intervenția rămâne una dificilă, desfășurată contracronometru, în condiții specifice mediului acvatic.

