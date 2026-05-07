





























































Campionatul Național continuă vineri cu întrecerea pe echipe, unde CSM Olimpia Satu Mare țintește al optulea titlu consecutiv.









Spadasinul Adrian Dabija a confirmat încă o dată statutul de lider al probei masculine de spadă, cucerind pentru al doilea an consecutiv titlul național individual. Sportivul de la CSM Olimpia Satu Mare a avut un parcurs impecabil în sala Sala de Scrimă „Alexandru Csipler”, unde a încheiat competiția fără înfrângere. Tot pentru clubul sătmărean, Alex Oroian a obținut medalia de bronz.Elevul antrenorilor Csiszár Ferenc, Nagy Lehel și Adrian Szilagyi a dominat încă din faza grupelor, unde a câștigat toate cele șase asalturi disputate și a intrat pe tabloul principal din postura de principal favorit. În eliminările directe, Dabija a trecut mai întâi de colegul său Tudor Surducan, după un duel echilibrat încheiat 15–13, apoi i-a învins clar pe Raul Turfan (CSU Târgu Mureș) cu 15–9 și pe Ștefan Corbu (LPS Craiova) cu 15–8.Semifinala a adus un nou duel între sportivii Olimpiei, Adrian Dabija și Alex Oroian. Campionul en-titre și-a impus ritmul și s-a calificat în finală după o victorie cu 15–10. În ultimul act, Andrei Timoce, de la UNEFS București, nu a reușit să răstoarne calculele hârtiei, iar Dabija s-a impus din nou cu 15–10, păstrând trofeul la Satu Mare.Performanța delegației sătmărene a fost completată de medalia de bronz obținută de Alex Oroian. În clasamentul final al competiției, Szép Márton a ocupat locul 13, Mézinger Márton s-a clasat pe 18, Szabó Szabolcs pe 19, iar Tudor Surducan a încheiat pe locul 30, într-un concurs cu 54 de participanți.