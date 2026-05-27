Polițiștii sătmăreni au desfășurat acțiuni de amploare pentru prevenirea faptelor antisociale și creșterea siguranței cetățenilor





Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în data de 26 mai, ample activități pentru prevenirea și combaterea faptelor care afectează ordinea și liniștea publică, siguranța persoanelor și protejarea bunurilor. Acțiunile au inclus controale și verificări desfășurate cu sprijinul structurilor speciale de intervenție.

Controale și sancțiuni în tot județul

În urma activităților desfășurate, polițiștii au aplicat peste 70 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 30.000 de lei.

Sancțiunile au fost aplicate conform prevederilor Legii nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Obiectiv: siguranță și ordine publică

Acțiunile au avut ca scop prevenirea faptelor antisociale, descurajarea comportamentelor care afectează comunitatea și menținerea unui climat de siguranță pentru cetățeni.

Polițiștii au transmis că astfel de activități vor continua și în perioada următoare, în special în zonele cu risc ridicat și în contextul evenimentelor publice organizate în județ.

Prezență vizibilă pentru prevenirea incidentelor

Prezența forțelor de ordine și a structurilor de intervenție a avut rol preventiv, autoritățile urmărind reducerea faptelor de tulburare a ordinii publice și creșterea gradului de siguranță în comunitate.

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare reamintește cetățenilor importanța respectării normelor de conviețuire socială și colaborării cu autoritățile pentru menținerea unui climat civilizat și sigur.