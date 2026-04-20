Recital de pian și concert simfonic în acestă săptămână

🎹 RECITAL DE PIAN 🎹





Marți, 21 aprilie | ora 19:00 | Sala Filarmonicii | ab. 39





Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” vă invită la un recital de pian susținut de pianistul George Țăranu, un artist care impresionează prin sensibilitate, virtuozitate și profunzimea interpretării.

Programul serii propune o călătorie muzicală fascinantă, de la rigoarea și echilibrul barocului lui Johann Sebastian Bach, la dramatismul intens al Sonatei „Appassionata” de Ludwig van Beethoven, continuând cu strălucirea tehnică a studiilor lui Frédéric Chopin și rafinamentul impresionist al lui Claude Debussy. Publicul va avea ocazia să descopere și universul sonor poetic al lui George Enescu, pentru ca recitalul să culmineze cu spectaculosul „Mephisto-Walzer nr. 1” de Franz Liszt, o lucrare de mare virtuozitate și forță expresivă.





🎼 CONCERT SIMFONIC 🎼





Joi, 23 aprilie | ora 19:00 | Sala Filarmonicii | ab. 40





Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” vă invită la un concert simfonic sub bagheta dirijorului Mihnea Ignat, apreciat pentru precizia construcției muzicale, alături de violoncelistul Andrei Ioniță, solist cu o carieră internațională solidă, remarcat pentru expresivitatea discursului muzical.





Programul serii aduce în prim-plan două lucrări reprezentative ale repertoriului romantic: Concertul pentru violoncel și orchestră în si minor, op. 104 de Antonín Dvořák – o lucrare amplă, cu un lirism profund – urmat de Simfonia a IV-a în mi minor, op. 98 de Johannes Brahms, o creație de mare coerență și forță interioară.





Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii. Concertele Filarmonicii „Dinu Lipatti” se desfășoară cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, ordonatorul principal de credite.

După cum v-ați dat deja seama mai sus aveți edificatorul comunicat de presă pe care ni l-a trimis Filarmonica de Stat Dinu Lipatti cu privire la activitatea sa muzicală din această săptămână. Pe lângă câteva date legate de personalitățile prezente pe scena instituției de cultură mai adaug rugămintea ca posesorii de abonamente care nu pot să fie prezenți la unul sau altul dintre evenimente să anunțe casieria la numărul de telefon 0786-085.416.





Andrei Ioniță (sursă: site-ul Festivalului Internațional George Enescu)





Pentru Andrei Ioniță, viața, muzica și artele nu urmează niciodată un drum liniar, ci își găsesc mereu propriul mod de a se exprima. „The Times” din Londra îl numește „unul dintre cei mai fascinanți violonceliști care au apărut în ultimul deceniu”, iar „British Gramophone” consideră că este „un violoncelist cu o abilitate și o imaginație muzicală superbe, fiind devotat muzicii timpului nostru”.

Andrei Ioniță a colaborat cu un număr extins de orchestre europene, printre care Filarmonica din München, Filarmonica din Dresda, Orchestra Tonhalle din Zürich, Orchestra Simfonică Națională Radio din Polonia, Orchestra Filarmonică din Londra, Filarmonica de Stat din Nürnberg, Filarmonica Cehă, printre altele.

Măiestria sa muzicală l-a condus în turnee prin SUA, unde concertează cu orchestrele simfonice din Chicago, Detroit, Milwaukee, San Diego și Grand Rapids.

A colaborat cu dirijori renumiți precum Lawrence Foster, Herbert Blomstedt, Paavo Järvi, Cristian Măcelaru, Joana Mallwitz, Sylvain Cambreling, Kent Nagano, Michael Sanderling, Sascha Goetzel și Jonathan Bloxham.

Talentul excepțional al lui Andrei Ioniță face din el un interpret versatil și căutat pentru muzica de cameră. În aparițiile sale, a interpretat alături de Martha Argerich, Christian Tetzlaff, Sergei Babayan, Steven Isserlis și mulți alții.

Este adesea invitat la săli de concerte și festivaluri de renume internațional din lumea muzicii clasice. „Muzica prinde viață într-un mod magic și se revarsă către public, atingând sufletul în mod direct”, spune Andrei Ioniță.

Cele mai importante apariții orchestrale ale stagiunii 2024-2025 includ spectacole cu Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española (RTVE), Orchestra de Stat Saarland și Orchestra Simfonică din St. Louis, ambele sub conducerea lui Ruth Reinhardt. Alte evenimente din această stagiune includ Orchestra Filarmonică Moravă Olomouc cu un turneu de câteva zile, Filarmonica BBC sub conducerea lui Ben Gernon, Orchestra de Stat Antalya sub conducerea lui Marzena Diakun și Orchestra Simfonică Arkansas sub conducerea lui Geoffrey Robson.

Ca muzician de cameră apreciat, Andrei Ioniță va fi invitat la BBC din Londra în septembrie 2024, pentru o rezidență de câteva zile. În Germania, va evolua într-un ansamblu (septetul Beethoven) alături de Franziska Hölscher, Sebastian Manz, Felix Klieser și alți artiști de renume, la Grünwald, Nürnberg, Bamberg, Schumann Saal Düsseldorf și Brucknerhaus Linz. O nouă colaborare de recital în duo cu pianista Nathalia Milstein îl va aduce pentru a doua oară la Bamberg. Alte invitații la Festivalul de Muzică din Schleswig-Holstein, Festivalul de Muzică de Cameră din Utah și Festivalul Intonations fac parte, de asemenea, din actuala sa stagiune.

Pe primul său CD solo, Oblique Strategies, de altfel foarte apreciat, Andrei Ioniță prezintă în premieră mondială o lucrare de Brett Dean, discul incluzând și piese semnate de Bach și Kodály. Interpretările sale creează o gamă largă de timbre, registre și tehnici care pun în valoare violoncelul. Aceste „strategii oblice” sunt necesare pentru a face muzica și artele să strălucească.

Andrei Ioniță însuși remarcă: „instrumentul va găsi în cele din urmă muzicianul care îi este predestinat”. Cântă la un violoncel semnat de Filippo Fasser din Brescia, Italia.